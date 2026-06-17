سفین دزهای: همزیستی در کوردستان مدلی تاریخی و ریشهدار است
مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان: اقلیم کوردستان توانسته است مدلی غنی از همزیستی مسالمتآمیز را به جهانیان ارائه دهد
سفین دزهای، مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)، در مراسم بزرگداشت "روز جهانی گفتوگوی تمدنها" شرکت کرد. وی در سخنانی مفصل به بررسی جایگاه اقلیم کوردستان، چالشهای منطقهای و اهمیت حیاتی دیالوگ فرهنگی پرداخت.
سفین دزهای با اشاره به ضرورت رساندن پیام اقلیم کوردستان به گوش جهانیان، به مقایسهی دوران گذشته و حال پرداخت و گفت: "در گذشته صدای ما خفه شده بود و جامعهی بینالمللی صدای گریه، شکنجه و نسلکشی را که علیه ملت ما انجام میشد، نمیشنید." وی افزود که جهان امروز تغییر کرده است و اگرچه اقلیم کوردستان بخشی از درگیریهای اخیر خاورمیانه نبود، اما متاسفانه هزینههای سنگینی را متحمل شد.
مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان کلید اصلی حل تمامی بحرانها را تفاهم و گفتوگو دانست. وی تاکید کرد: "در پایان هر چالشی، گفتگو مشکلات را حل میکند. پیشرفت هر جامعهای در گرو گفتوگوست و صلح جهانی مستلزم آن است که همهی جوامع با احترام به تفاوتها، با یکدیگر سخن بگویند."
سفین دزهای دربارهی تجربهی داخلی اقلیم کوردستان اظهار داشت: "ما در اینجا داستانهای موفقیت متعددی داریم. قرنهاست که مردم با نژادها و ادیان مختلف، بدون نیاز به قوانین اجباری یا دستورات حکومتی، به شکلی خودجوش و مسالمتآمیز در کنار هم زندگی میکنند." وی همچنین حضور دیپلماتها و نمایندگان کشورهای خارجی در اربیل را فرصتی برای انتقال داستان ایستادگی و موفقیت اقلیم کوردستان به جهان از طریق هنر و ادبیات دانست.