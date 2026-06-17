هیئت اعزامی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) دیدارهای خود را با مقامات سیاسی در آنکارا از سر گرفت

2 ساعت پیش

هیئت اعزامی "دم پارتی" متشکل از پروین بولدان و میتات سانجار، نمایندگان پارلمان، روز چهارشنبه، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)، با نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در پی پایان کار "کمیسیون دموکراسی، برادری و وحدت ملی" در ماه فوریه و ارائه‌ی گزارش مشترک مبنی بر ضرورت تصویب "قانون چارچوب" انجام شد.

هیئت مذکور پس از این نشست در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیدگاه‌ها و دلایل ضرورت تصویب این قانون پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان را به ریاست قوه مقننه ابلاغ کرده است. این هیئت قصد دارد در روزهای آتی با سایر احزاب سیاسی ترکیه نیز دیدار کند تا حمایت لازم برای قانونی کردن فرآیند صلح را جلب نماید.

فرآیند جدید صلح در ترکیه که از اواخر سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) شتاب گرفته، مراحل مهمی را پشت سر گذاشته است:

- ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴ (۵ آذر ۱۴۰۳): آغاز ابتکار صلح توسط دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP).

- ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۸ دی ۱۴۰۳): دیدار هیئت دم پارتی با عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی و تاکید وی بر تقویت برادری کورد و ترک به عنوان یک ضرورت تاریخی.

- ۱ مارس ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳): اعلام آتش‌بس رسمی و ایجاد فضای گفت‌وگو.

- ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴): برگزاری کنگره‌ی دوازدهم پ‌ک‌ک و اتخاذ تصمیم مبنی بر انحلال تشکیلاتی و پایان مبارزه‌ی مسلحانه.

- ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴): مراسم نمادین سوزاندن سلاح‌ها توسط گروهی ۳۰ نفره به رهبری بسه هوزات در منطقه‌ی دوکان واقع در استان سلیمانیه.

اکنون دم پارتی در تلاش است تا با تصویب "قانون چارچوب"، این دستاوردها را به یک ساختار قانونی پایدار تبدیل کند.