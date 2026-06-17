وزارت بهداشت دولت اقلیم کوردستان از ابتلای دو شهروند در اربیل به بیماری تب خونریزی‌دهنده بر اثر ذبح غیربهداشتی دام خبر داد

4 ساعت پیش

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)، اعلام کرد که دو مورد ابتلا به بیماری تب خونریزی‌دهنده در شهر اربیل به ثبت رسیده است. مبتلایان یک پدر ۷۱ ساله و پسر ۲۹ ساله‌ی او هستند که در یکی از محله‌های اربیل سکونت دارند.

بر اساس بیانیه‌ی این وزارتخانه، این دو شهروند به دلیل ذبح دام در منزل طی دو هفته‌ی گذشته و تماس مستقیم با دام آلوده و ضایعات آن، به این بیماری مبتلا شده‌اند. پس از بروز علائم و مراجعه به مراکز درمانی، آزمایش‌های تشخیصی ابتلای قطعی آن‌ها را تأیید کرده و بلافاصله اقدامات پزشکی و درمانی آغاز شده است.

وزارت بهداشت در تشریح آخرین وضعیت جسمانی این دو نفر اعلام کرد که هر دو در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه‌ی پزشکی قرار دارند؛ وضعیت سلامت یکی از آن‌ها پایدار گزارش شده، اما وضعیت فرد دیگر ناپایدار است.

این وزارتخانه ضمن تأکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده‌ی هرگونه علائم مشکوک در دام‌ها، مراتب را به تیم‌های دامپزشکی اطلاع دهند. همچنین به افرادی که با دام یا فرآورده‌های دامی در تماس هستند توصیه شده است در صورت بروز هرگونه نشانه‌ی بیماری، بدون وقفه به مراکز درمانی مراجعه کنند.

در پایان این گزارش آمده است که تاکنون تنها همین دو مورد ابتلا در داخل اقلیم کوردستان شناسایی شده‌اند و دو مورد دیگر که در بیمارستان‌های اقلیم تحت درمان هستند، از مناطق خارج از اداره‌ی دولت اقلیم کوردستان برای دریافت خدمات پزشکی منتقل شده‌اند.