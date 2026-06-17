تدارکات گستردهی اربیل برای میزبانی و استقبال از زائران ایرانی
استاندار اربیل اعلام کرد تمامی تمهیدات لازم برای استقبال و اسکان زائران در این استان اتخاذ شده است
امید خوشناو، استاندار اربیل روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانهها اظهار داشت که برای سال جاری تمامی آمادهسازیهای ضروری جهت استقبال از زائران در استان اربیل انجام شده است. او تأکید کرد که این فرآیند با هماهنگی نزدیک میان دستگاههای اجرایی و کنسولگریها پیش میرود.
امید خوشناو خاطرنشان کرد: "موضوع ورود زائران به این منطقه تجربهی نخست ما نیست و در سالهای گذشته نیز انجام شده است؛ اما برای امسال با بهرهگیری از تجارب پیشین، آمادهسازیها بسیار بهتر و سازمانیافتهتر صورت گرفته است."
استاندار اربیل در ادامهی سخنان خود افزود: "کمیتهی ویژهای برای این منظور تشکیل شده و گفتگوهای لازم با کنسولگریها صورت گرفته است. ما مکانهای اقامتی و تمامی نیازمندیهای زائران را فراهم کردهایم تا به بهترین شکل ممکن از آنها استقبال شود."
در خصوص آمار احتمالی زائرانی که از مسیر اربیل تردد خواهند کرد، امید خوشناو تصریح کرد که هنوز آمار دقیقی در دست نیست، اما دولت اقلیم کوردستان و استانداری اربیل با اهمیت ویژهای به این موضوع نگریسته و آمادگی کامل دارند تا از هر تعداد زائری که رو به این منطقه بیاورند، میزبانی کنند. وی همچنین به هماهنگیهای تلفنی با استانداران شهرهای همجوار جهت تسهیل این فرآیند اشاره کرد.
بر اساس آمارهای رسمی نهادهای ذیربط در عراق، طی ۱۸ روز گذشته بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر خارجی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی وارد خاک عراق شده و تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان بازگشتهاند. زائران نیز در گفتگو با رسانهها از کیفیت خدمات ارائهشده و میزبانی در مسیرهای مختلف ابراز رضایت کردهاند.