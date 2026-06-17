صدور مجوز فعالیت استارلینک در عراق

ایلان ماسک از ورود آزاد اینترنت ماهواره‌ای به عراق خبر داد

2 ساعت پیش

دولت عراق مجوز رسمی فعالیت شرکت "استارلینک" را صادر کرد؛ این اقدام امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت ماهواره‌ای را در سراسر این کشور فراهم می‌کند.

ایلان ماسک، رئیس شرکت "استارلینک"، چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)، در پلتفرم "ایکس" (توییتر سابق) اعلام کرد که کشور عراق مجوز فعالیت این شرکت را به‌صورت رسمی صادر کرده است. او تأکید کرد که این تصمیم، مسیر را برای ارائه‌ی خدمات اینترنت ماهواره‌ای در تمامی نقاط عراق هموار خواهد کرد.

بر اساس اظهارات ایلان ماسک، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق و تام براک، فرستاده‌ی ویژه‌ی ریاست‌جمهوری آمریکا در امور عراق، از اعطای این مجوز استقبال کرده و آن را گامی مثبت در جهت توسعه‌ی فناوری‌های ارتباطی دانسته‌اند.

توسعه‌ی همکاری‌های راهبردی میان بغداد و واشینگتن

این تحول در پی نشست روز سه‌شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) میان علی زیدی، نخست‌وزیر عراق و تام براک، فرستاده‌ی ویژه‌ی ریاست‌جمهوری آمریکا در امور عراق صورت گرفت. در این دیدار، زیدی بر پایبندی دولت عراق به گسترش و تعمیق روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی میان دو کشور تأکید کرده بود.

هر دو مقام در این نشست از نهایی شدن روند قانونی و اداری صدور مجوز برای شرکت "استارلینک" ابراز خرسندی کردند. هدف از این اقدام، ارائه‌ی خدمات اینترنتی با استانداردهای جهانی و کیفیت بالا به کاربران و مصرف‌کنندگان در سراسر عراق عنوان شده است.

تحول در زیرساخت‌های ارتباطی و مناطق دورافتاده

ورود فناوری "استارلینک" به عراق، نقطه‌ی عطفی در بخش ارتباطات این کشور محسوب می‌شود. این فناوری به کاربران، سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به زیرساخت‌های سنتی زمینی، در دورافتاده‌ترین مناطق نیز به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند.

کارشناسان معتقدند که بهره‌گیری از اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند شکاف دیجیتالی در مناطق مختلف، به‌ویژه در نواحی که از نظر زیرساخت‌های فیبر نوری و دکل‌های مخابراتی با محدودیت مواجه هستند را به‌طور کامل از بین ببرد.