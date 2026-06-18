سیستم آسکیودا توسط کنفرانس تجارت و توسعه‌ی سازمان ملل (UNCTAD) طراحی شده است

1 ساعت پیش

دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق بر سر جزئیات فنی مدیریت الکترونیک مرزها و یکسان‌سازی تعرفه‌های گمرکی به توافق نهایی دست یافتند.

هیئت‌های فنی دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق در بغداد، شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، بر سر ۱۶ بند کلیدی جهت اجرایی کردن سیستم جهانی "آسیکودا" (ASYCUDA) به توافق رسیدند.

این سیستم که توسط کنفرانس تجارت و توسعه‌ی سازمان ملل (UNCTAD) طراحی شده، با هدف مدرن‌سازی داده‌های گمرکی، مبارزه با فساد و تسهیل مبادلات بازرگانی در سراسر عراق و اقلیم کوردستان پیاده‌سازی می‌شود.

جزئیات توافق و دستاوردهای راهبردی

بر اساس گزارش‌های دریافتی، این توافق که تحت نظارت مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان تدوین شده است، شامل موارد مهمی از جمله افزودن "زبان کوردی" به سیستم آسیکودا و یکسان‌سازی تعرفه‌های گمرکی در تمامی مبادی مرزی است. همچنین مقرر شد که نسخه‌ی پشتیبان (Back-up) کل سیستم گمرکی عراق در اداره‌ی فناوری اطلاعات اقلیم کوردستان نگهداری شود.

سامر قاسم، مدیر کل گمرک عراق، پیش‌تر از هماهنگی کامل با اربیل خبر داده بود. طبق این توافق، دولت اقلیم کوردستان صلاحیت کامل ثبت شرکت‌های منطقه در این سیستم را دارا خواهد بود و آموزش کارکنان مرزی نیز با همکاری گمرک فدرال انجام می‌شود.

تثبیت جایگاه قانونی و اقتصادی

این توافق‌نامه با استناد به مواد ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۴ و ۱۲۱ قانون اساسی عراق فدرال تنظیم شده و بر رعایت تقویم کشاورزی مشترک و به رسمیت شناختن مجوزهای صادرات و واردات صادر شده از سوی دولت اقلیم کوردستان تأکید دارد.

انتظار می‌رود این گام راهبردی، علاوه بر شفافیت مالی، باعث افزایش درآمدهای غیرنفتی و رونق تجارت مرزی شود. این مصوبه قرار است در نشست آتی شورای وزارتی اقتصاد عراق به طور رسمی به تصویب نهایی برسد.