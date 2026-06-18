وزیر بهداشت: اقلیم کوردستان به مرکز مهمی برای تبادل دانش پزشکی در سطح منطقه تبدیل شده است
پزشکان کورد اکنون از نظر علمی و عملی در تراز جهانی قرار دارند
دکتر سامان برزنجی در کنفرانس بینالمللی گوارش، از ارتقای سطح علمی پزشکان کورد و گسترش خدمات پیشرفتهی درمانی به تمامی مناطق اقلیم کوردستان خبر داد.
در جریان برگزاری نخستین کنفرانس بینالمللی آندوسکوپی و بیماریهای گوارشی (EGE) در اربیل، دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان، بر پیشرفتهای چشمگیر اقلیم کوردستان در حوزهی سلامت تأکید کرد. وی اظهار داشت که پزشکان کورد اکنون از نظر علمی و عملی در تراز جهانی قرار دارند و اقلیم کوردستان به مرکز مهمی برای تبادل دانش پزشکی در سطح منطقه تبدیل شده است.
وزیر بهداشت با اشاره به برنامهی "توسعهی پزشکی مداوم" (CME) تصریح کرد: "بخش سلامت باید همگام با تکنولوژیهای روز دنیا حرکت کند تا پزشکان ما از جدیدترین روشهای درمانی بیبهره نمانند." وی همچنین از برنامهی وزارتخانه برای انتقال تجهیزات پیشرفتهی آندوسکوپی از مراکز استانها به ادارات مستقل و شهرستانها خبر داد تا از بار مراجعات به مراکز شهری کاسته شود.
دکتر سامان برزنجی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جایگزینی روشهای نوین آندوسکوپی به جای جراحیهای سنگین اشاره کرد که نقش بهسزایی در کاهش نرخ مرگومیر داشته است. وی همچنین اعلام کرد که برنامهی گستردهای برای غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطانهای معده و روده در دستور کار است تا فرآیند درمان با موفقیت بیشتری طی شود. او ابراز امیدواری کرد که مراکز درمانی اربیل، سلیمانیه و دهوک به زودی به عنوان مراکز بینالمللی آموزش پزشکان بورد عربی و عراقی شناخته شوند.