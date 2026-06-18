رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با هیئت بلندپایه‌ی "شورای ملی کوردی در سوریه" دیدار کرد

3 ساعت پیش

رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با هیئت بلندپایه‌ی "شورای ملی کوردی در سوریه" (ENKS)، مشارکت سیاسی را تنها راه تضمین حقوق قانونی کوردها دانست.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنج‌شنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، با هیئت ریاست شورای ملی کوردی در سوریه (ENKS) دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، آخرین تحولات سیاسی سوریه، وضعیت مناطق کوردستانی در این کشور و نتایج انتخابات اخیر مجلس خلق سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس اقلیم کوردستان در این دیدار بر اهمیت نقش "شورای ملی کوردی در سوریه" تأکید کرد و از تمامی طرف‌های کوردی خواست تا برای دستیابی به یک موضع واحد و درک مشترک، گفتگوهای خود را تقویت کنند. نچیروان بارزانی خاطرنشان کرد که حضور فعال و تأثیرگذار کوردها در نهادهای قانون‌گذاری و اداری سوریه، بستر اصلی برای تأمین حقوق مشروع گه ل کورد است.

بخش دیگری از این گفتگو به خطرات تداوم فعالیت‌های گروه تروریستی داعش در منطقه اختصاص یافت. در این راستا، به نتایج سفر اخیر تام براک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا به اربیل و نشست مشترک وی با نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی اشاره شد. در آن دیدار بر ضرورت توسعه‌ی همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله‌ی قاطع با تروریسم و تثبیت ثبات در منطقه تأکید شده بود. هیئت میهمان نیز ضمن ارائه‌ی گزارشی از فعالیت‌های سیاسی خود، از حمایت‌های مستمر رئیس اقلیم کوردستان قدردانی کردند.