هویت باستانی شهر در معرض تهدید است

2 ساعت پیش

اجرای پروژه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در کرکوک، علاوه بر تهدید جدی برای محوطه‌های باستانی، معیشت ده‌ها کاسبکار محلی را با خطر نابودی مواجه کرده است.

سیمای فرهنگی و تاریخی شهر کرکوک به دلیل واگذاری زمین‌ها به پروژه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری، در آستانه‌ی تغییرات بنیادین و حذف هویت تاریخی قرار گرفته است. هم‌زمان، بیش از ۱۰۰ کاسبکار و مغازه‌دار در محله‌ی "شورجه" بدون پیش‌بینی هیچ مکان جایگزینی، با خطر اخراج و بیکاری روبرو شده‌اند. زمین‌هایی که این کاسبکاران در آن فعالیت می‌کنند، قرار است به پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شوند که این امر نگرانی‌های شدیدی را در خصوص از دست رفتن منبع درآمد این خانواده‌ها برانگیخته است.

محمد جلیل، یکی از مغازه‌داران متضرر در این منطقه، اعلام کرد که مجوز این پروژه‌ها از بغداد صادر شده و سرمایه‌گذار آن نیز شخصی خارج از شهر کرکوک است. وی این اقدام را تلاشی برای محروم کردن کاسبکاران بومی شهر از فرصت‌های شغلی دانست. همچنین سرکوت خالد، دیگر کاسبکار این محله، تأکید کرد که دستور تخلیه بدون در نظر گرفتن معیشت روزانه و خسارات سنگین به خانواده‌های این منطقه صادر شده است.

بحران تخریب بافت تاریخی تنها محدود به محله‌ی شورجه نیست، بلکه تمام مرکز شهر و مناطق پیرامونی قلعه‌ی باستانی کرکوک را در بر گرفته است. مناطقی که باید به عنوان میراث فرهنگی و ملی محافظت می‌شدند، اکنون در حال تبدیل شدن به مجتمع‌های تجاری (مال) و ساختمان‌های مسکونی هستند.

ستار جباری، باستان‌شناس، در این رابطه هشدار داد که کرکوک دارای بیش از هزار اثر و سایت تاریخی است، اما با روند کنونی، در آینده‌ای نزدیک هیچ اثر تاریخی برای این شهر باقی نخواهد ماند. این کارشناس تصریح کرد که تاریخ کهن این شهر به دست برخی افراد در حال تخریب و تحریف سازمان‌یافته است.