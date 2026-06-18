آنو جوهر: اقلیم کوردستان تضمینکنندهی بقای مسیحیت در خاورمیانه است
وزیر حملونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان میگوید فرصتی بیبدیل برای حفاظت از مسیحیان فراهم کرده است
آنو جوهر، وزیر حملونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان و دبیرکل ائتلاف مسیحی، روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، ، در سیوسومین دورهی مجمع عمومی "انجمن پارلمانی بینالمللی ارتدوکس" در هلسینکی، پایتخت فنلاند، شرکت کرد. این اجلاس با شعار "جوامع و اقلیتهای مسیحی در زمان بحران" و با حضور نمایندگان بیش از ۲۶ کشور جهان برگزار شد.
آنو جوهر عبدوکا در سخنرانی خود به تشریح وضعیت جوامع اصیل مسیحی در خاورمیانه پرداخت و تأکید کرد که اقلیم کوردستان امروز یکی از برجستهترین الگوهای ایستادگی در برابر تندروی است. وی یادآور شد که در زمان حملهی داعش و خطر نسلکشی، اقلیم کوردستان بدون تبعیض نژادی و مذهبی، آغوش خود را به روی بیش از ۱۲۰ هزار آوارهی مسیحی گشود.
وزیر حملونقل اقلیم کوردستان با اشاره به مواضع تاریخی و اخلاقی پرزیدنت بارزانی، خاطرنشان کرد که در نگاه ایشان، مسیحیان نه به عنوان مهمان، بلکه به عنوان شرکای اصلی میهن شناخته میشوند. وی جملهی تاریخی پرزیدنت بارزانی خطاب به رهبران کلیسا را بازخوانی کرد: "یا با هم زندگی میکنیم و با هم میجنگیم، یا با هم در راه دفاع از آزادی و کرامتمان میمیریم."
آنو جوهر همچنین به دیدگاه دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی اشاره کرد و گفت که هدف دولت تنها "حفاظت" نیست، بلکه "توسعه و توانمندسازی" جوامع مذهبی است. وی احداث کلیساها، فعالیت بیش از ۵۰ مدرسهی دولتی به زبان سریانی و توسعهی شهر "عنکاوه" را از دستاوردهای این راهبرد دانست. به گفتهی وی، عنکاوه که در سال ۱۹۹۱ تنها دو کلیسا داشت، امروزه با حمایت دولت اقلیم کوردستان دارای ۱۷ کلیسا، دانشگاه، بیمارستان و مراکز فرهنگی متعدد است. شرکتکنندگان در این کنفرانس، الگوی همزیستی در اقلیم کوردستان را به عنوان تجربهای پیشرو در سطح خاورمیانه ستودند.