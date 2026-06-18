حضور مسرور بارزانی در جشن فارغالتحصیلی دانشآموزان مدرسهی شوئیفات
مدرسهی غیردولتی شوئیفات یازدهمین گروه از دانشآموزان خود را روانهی مقاطع تحصیلات تکمیلی میکند
یازدهمین دورهی مراسم فارغالتحصیلی دانشآموزان پایهی دوازدهم مدرسهی بینالمللی و غیردولتی شوئیفات با حضور نخستوزیر اقلیم کوردستان برگزار شد.
روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، یازدهمین جشن پایان تحصیلات سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای دانشآموزان مقطع دوازدهم دبیرستان مدرسهی بینالمللی و غیردولتی شوئیفات برگزار گردید.
مدرسهی بینالمللی و غیردولتی شوئیفات در سال ۲۰۰۶ میلادی تأسیس شده است و خدمات آموزشی خود را از مقطع پیشدبستانی تا پایان دورهی دوازدهم آمادهگی به دانشآموزان ارائه میدهد.
نخستین دورهی فارغالتحصیلی دانشآموزان پایهی دوازدهم این مرکز آموزشی، در سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ طی مراسمی رسمی اعلام شده بود و اکنون این مدرسه یازدهمین گروه از دانشآموزان خود را روانهی مقاطع تحصیلات تکمیلی میکند.