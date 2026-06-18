دم پارتی خواستار ایجاد چارچوب قانونی برای پیشبرد فرآیند صلح شد
سخنگوی دم پارتی زمان برگزاری پنجمین کنگرهی سراسری این حزب را اعلام کرد
عایشهگل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس خبری در مقر اصلی این حزب در آنکارا، مواضع رسمی این جریان را در خصوص تحولات سیاسی ترکیه، فرآیند صلح و امور داخلی حزب تشریح کرد.
عایشهگل دوغان با اشاره به رکود موجود در فرآیند صلح، تصویب یک "قانون چارچوب" برای تعیین اصول و مبانی این فرآیند را ضرورتی فوری دانست و اظهار داشت: "هر جریانی در بدنه حاکمیت یا دولت که مانع از ایجاد این چارچوب قانونی شود، مسئولیت تاریخی بزرگی را بر عهده خواهد داشت. هدف اصلی ما این است که این تنظیمات قانونی در ماه ژوئیه در پارلمان ترکیه به تصویب برسد."
سخنگوی دم پارتی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار هیئت امرالی این حزب با نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه اشاره کرد و افزود که ریاست پارلمان نباید تنها مکانی برای "بیان آرزوها" باشد، بلکه باید به عنوان یک نهاد رسمی، مسئولیت خود را در ترسیم نقشهی راه این فرآیند ایفا کند. وی همچنین تأکید کرد که برای پیشبرد سالم این مسیر، تغییر وضعیت عبدالله اوجالان در زندان و گسترش فرصتهای ارتباطی وی با جهان خارج الزامی است.
دوغان در ادامهی نشست خبری، از نوسازی ساختار داخلی حزب خبر داد و اعلام کرد که پنجمین کنگرهی عادی "دم پارتی" در تاریخ ۲۰ سپتامبر در سالن ورزشی "آنکارا آرنا" برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد که این کنگره صرفاً برای تغییرات مدیریتی نیست، بلکه یک گام "راهبردی" جهت تقویت مبارزات دموکراتیک و سیاسی در کشور محسوب میشود.