3 ساعت پیش

وزارت پیشمرگه‌ی دولت اقلیم کوردستان از اجرای عملیات گسترده‌ی جست‌وجو و پاکسازی برای انهدام مخفیگاه‌های بقایای داعش و عناصر مسلح ناشناس در مناطق مرزی خبر داد.

وزارت پیشمرگه‌ی دولت اقلیم کوردستان، روز پنج‌شنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، اعلام کرد که به منظور تأمین امنیت و آرامش بیشتر برای ساکنان منطقه، نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق عملیاتی راهبردی را در محدوده‌ی روستاهای "کندیناوه" و رشته‌کوه‌های "قره‌چوخ" به اجرا درآوردند.

وزارت پیشمرگه تصریح کرد که هدف اصلی از این عملیات، تفتیش و پاکسازی مناطقی بود که گمان می‌رفت مۆلگه‌ها و مخفیگاه‌های عناصر تروریستی داعش و افراد مسلح ناشناس در آن‌ها وجود داشته باشد. این اقدام در راستای پیشگیری از هرگونه تحرک تروریستی و تقویت کمربند امنیتی منطقه صورت گرفته است.

در این عملیات میدانی، تیپ ۱۸ پیاده‌ی وزارت پیشمرگه و لشکر ۱۴ ارتش عراق مشارکت داشتند. نیروهای حاضر در این مأموریت موفق شدند بخش‌های وسیعی از منطقه‌ی "کندیناوه" و ارتفاعات "قره‌چوخ" را به‌طور کامل کێوماڵ و بازرسی کنند.