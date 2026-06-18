استاندار بغداد: به دنبال بهرهگیری از تجربهی موفق اربیل در توسعهی زیرساختها هستیم
عطوان عطوانی در سفر به اربیل، پیشرفتهای اقلیم کوردستان در حوزهی سرمایهگذاری و جادهسازی را الگویی مناسب برای نوسازی پایتخت عراق توصیف کرد.
عطوان عطوانی، استاندار بغداد، روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، در گفتگو با شبکهی "کوردستان ۲۴" اعلام کرد که هدف اصلی سفر وی به اربیل، تقویت مناسبات دوجانبه و استفاده از تجربیات موفق پایتخت اقلیم کوردستان، بهویژه در بخشهای راهبردی سرمایهگذاری و پروژههای جادهای است.
استاندار بغداد با اشاره به اینکه پایتخت عراق برای حل بحرانهای مزمن زیرساختی به انتقال تجربیات خدماتی و رفاهی اربیل نیاز جدی دارد، اظهار داشت: "در مدت حضورم در اربیل، پروژههای بزرگی نظیر کمربند سبز و بزرگراههای مدرن توجه ما را جلب کرد؛ پروژههایی که نقشی کلیدی در کاهش گرههای ترافیکی مرکز شهر اربیل ایفا کردهاند." وی افزود که بغداد فاقد چنین بزرگراههایی است و تلاش میشود تا از این مدلهای موفق برای بهبود وضعیت ترافیکی پایتخت الگوبرداری شود.
عطوان عطوانی دیدارهای خود با مقامات عالیرتبهی اقلیم کوردستان، از جمله نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی نخستوزیر و ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان را "فرصتی بسیار ارزشمند" توصیف کرد. وی تأکید کرد که بخش سرمایهگذاری در اربیل شاهد رشد چشمگیری بوده و به یک نقطهی عطف در منطقه تبدیل شده است.
استاندار بغداد در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای پایتخت اشاره کرد و گفت: "زیرساختهای بغداد فرسوده است و پروژههای نوسازی به دلیل تأخیر در وصول بودجه با مانع روبرو هستند." به گفتهی وی، بغداد سالانه به بیش از ۱ تریلیون دینار برای اجرای پروژههای خدماتی، ساخت بیمارستانها و تکمیل طرح "کمربند سبز" نیاز دارد که اجرای طرح اخیر به تنهایی مستلزم ۴ سال کار مداوم است.