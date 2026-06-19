زخم کهنه شنگال در روز جهانی حذف خشونت جنسی؛ ۱۲ سال بیم و امید

1 ساعت پیش

به مناسبت روز جهانی حذف خشونت جنسی در درگیری‌ها، مراسمی برای گرامی‌داشت و یادآوری رنج‌های زنان ایزدی در شهر دهوک برگزار شد. حکومت اقلیم کوردستان در این بخش اعلام کرد که تاکنون موفق به نجات سە هزار و ٥٩٠ تن از ربوده‌شدگان شده است.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های قربانیان برگزار شد، حاضران بار دیگر به بازخوانی جنایات ضدبشری پرداختند که گروه تروریستی داعش در حق دختران و زنان ایزدی مرتکب شده است.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، حکومت اقلیم کوردستان توانسته است ۳,۵۹۰ ایزدی ربوده‌شده را از دست تروریست‌ها نجات دهد که ۱,۲۱۳ نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند. با این حال، داستان رنج‌های جامعه ایزدی همچنان ادامه دارد؛ چرا که با گذشت نزدیک به ۱۲ سال از حمله داعش به شنگال (سنجار)، هنوز از سرنوشت بیش از ۱,۲۱۵ دختر و زن ایزدی هیچ اطلاعاتی در دست نیست و وضعیت آنان نامشخص است.

ناوین سموقی، یکی از اعضای خانواده‌های قربانیان، در گفتگو با موسسە رسانەای "کوردستان۲۴» اظهار داشت: دختران و زنان ایزدی معروض ظلم و ستمی بزرگ شدند و خانواده‌های آنان همچنان در وضعیت بیم و امید و نگرانی شدید از سرنوشت مفقودشدگان خود به سر می‌برند.

هم‌زمان، "سوزان خودیدا"، وکیل و مدافع حقوق نجات‌یافتگان، تأکید کرد که باید تلاش‌ها برای آزادسازی باقی‌مانده اسرا متمرکزتر و تشدید شود و عاملان این جنایات نیز به دست عدالت و دادگاه سپرده شوند.

از سوی دیگر، خانزاد احمد، دبیرکل شورای عالی خانمان (امور بانوان) اشاره کرد که حکومت اقلیم کوردستان به پشتیبانی‌های خود از نجات‌یافتگان ادامه می‌دهد. وی افزود: در حال حاضر بیش از سە هزار تن از نجات‌یافتگان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند؛ مراکز تخصصی درمان و توان‌بخشی روانی برای آنان دایر و تسهیلات لازم جهت بازگشت این افراد به مراکز آموزشی و ادامه‌ تحصیل فراهم شده است.

سازمان ملل متحد روز ۱۹ ژوئن را به عنوان "روز جهانی حذف خشونت جنسی در درگیری‌ها" نام‌گذاری کرده است. جامعه ایزدی در این روز، جنایات وحشیانه داعش را یادآوری می‌کنند؛ جنایاتی که در جریان آن، بیش از ۴۱ زن کشته شدند و ۱۹ تن دیگر نیز در موصل و سوریه به دست این گروه تروریستی زنده‌زنده سوزانده شدند.