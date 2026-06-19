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"مار پولی سوم نونا"، پاتریارک و رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان، در جریان سفر خود به منطقه زاخو، سیاست‌های دولت اقلیم کوردستان و اقدامات مسرور بارزانی را در راستای تحکیم همزیستی مسالمت‌آمیز ستود. وی، تأکید کرد که امنیت و ثبات اقلیم، عامل اصلی ماندگاری مسیحیان در خاک اجدادی‌شان و بازگشت آوارگان است.

جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ ژوئن ۲۰۲۶)، رهبر کلیسای کلدانی جهان در زاخو اعلام کرد که همزیستی در کوردستان تنها یک شعار یا سیاست نیست، بلکه "واقعیتی عینی بر روی زمین" است که تمامی مؤلفه‌ها و جوامع مذهبی در سایه آن، آرامش و صلح را احساس می‌کنند.

وی در ادامه افزود: حمایت‌های مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و دولت وی از حفظ حقوق اقلیت‌ها شایسته تقدیر است. این رویکرد، مشوقی است تا هموطنان خود را به ماندن در کشور ترغیب کنیم و زمینه‌ساز بازگشت کسانی باشیم که مهاجرت کرده‌اند؛ چرا که بازگشت آن‌ها نیازمند امنیت و ثبات است؛ مولفه‌ای که در اقلیم کوردستان وجود دارد.

"مار پولی سوم نونا"، همچنین با ابراز شگفتی از سطح پیشرفت و توسعه زاخو گفت: پس از سال‌ها به زاخو بازگشته‌ام و می‌بینم که این منطقه به طور کامل دگرگون و پیشرفته شده و به یک شهر بزرگ تبدیل گردیده است.

وی، تأکید کرد که زاخو پیوندی دیرین با جامعه کلدانی دارد و نمونه‌ای زیبا از همزیستی مذهبی است؛ چرا که بخش بزرگی از پیروان این آیین خاستگاه زاخویی دارند و روستاهای متعددی از کلدانی‌ها در این منطقه واقع شده است.

هم‌زمان، "گوهدار شیخو"، سرپرست اداره مستقل زاخو، با اشاره به تلاش‌های این نهاد برای خدمت‌رسانی به اقلیت‌ها اعلام کرد: اگرچه به دلیل درگیری‌های میان پ‌ک‌ک و ارتش ترکیه، چند روستای مسیحی‌نشین در نوار مرزی تخلیه شده بودند، اما اکنون تصمیم عملی برای بازگشت شهروندان به روستاهایشان اتخاذ شده است.

شیخو، تأکید کرد که فرهنگ همزیستی در زاخو ریشه‌دار است و مدیریت منطقه تسهیلات کاملی را برای بازگشت آوارگان فراهم می‌کند.