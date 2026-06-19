پایان کابوس بیماری مرگبار کودکان توسط پزشک کورد

1 ساعت پیش

یک پزشک جراح کورد در روسیه، طی مراسمی باشکوه و با حضور مقامات بلندپایه این کشور، موفق به دریافت جایزه معتبر "برترین پزشک روسیه" شد.

دکتر "رونی بها مایی"، روشی نوین در حوزه پزشکی برای درمان بیماری‌های کودکان ابداع کرده و به همراه دو پزشک دیگر، این متد را از طریق جراحی‌های آزمایشی با موفقیتی چشمگیر به مرحله اجرا درآورده است.

به لطف این متد درمانی جدید، کودکانی که به دلیل کمبود آنزیم "دکربوکسیلاز" دچار معلولیت و ناتوانی حرکتی شده بودند، اکنون می‌توانند به زندگی عادی خود بازگردند.

به همین مناسبت، در مراسمی مجلل با حضور "تاتیانا گولیکووا" معاون نخست‌وزیر، "میخائیل موراشکو" وزیر بهداشت و جمعی دیگر از مقامات ارشد روسیه، از این پزشک کورد و تیم همراهش تجلیل و جایزه برترین پزشک به آن‌ها اهدا شد.

رونی بها مایی، پزشک متخصص کودکان، در گفتگو با شبکه "کوردستان ۲۴" درباره این دستاورد گفت: از طریق این متد جدید، تغذیه رسانی به کودکان فلج و بدون حرکت امکان‌پذیر شده است. ما می‌توانیم دارو و روند درمان را به صورت کاملاً تصویری و از طریق مانیتور به مغز کودک هدایت کنیم. در این روش، دارو با سرعت بسیار دقیق و آهسته 0.18 میلی‌لیتر در ساعت به نقطه هدف در مغز می‌رسد؛ امری که به کودک اجازه می‌دهد رشد طبیعی داشته باشد و به طور عادی بزرگ شود.

دکتر رونی، به همراه دو پزشک دیگر تیمش، کارآمدی این روش را با انجام چندین عمل جراحی موفقیت‌آمیز به اثبات رسانده است.

"دیمیتری ریشکوف"، جراح کودکان و از اعضای این تیم پزشکی نیز در این باره گفت: این ابداع پزشکی برای درمان کودکانی است که در آستانه مرگ قرار دارند و محکوم به فنا بودند. با تلاش‌های تیمی و مشترک ما، این نوآوری به ثمر نشست و امکان درمان برای کودکان زیر یک سال فراهم شد.

وی در ادامه افزود: به برکت این نوآوری، اکنون امکان جراحی و درمان کودکان از بدو تولد وجود دارد و این فرصت را به آن‌ها می‌دهد تا هرچه سریع‌تر به زندگی عادی بازگردند. تیم ما پس از چندین سال تلاش مداوم به این مرحله رسید و شایسته دریافت این جایزه بزرگ شد.

همچنین "سرگی گرلیک"، متخصص بیهوشی و دیگر عضو این تیم اظهار داشت: بسیار خرسندم که امروز در این رویداد بزرگ در کنار همکارانم حضور دارم و توانستیم این جایزه ارزشمند را کسب کنیم. تصمیم داریم در آینده این متد را بیشتر توسعه دهیم و نوآوری‌های جدیدی را در حرفه خود پایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم کودکان بیشتری را نجات دهیم؛ چرا که کودکان ارزشمندترین سرمایه هر کشوری هستند.