دعوت رسمی کرملین از "کوردستان۲۴" برای نشست اقتصادی سنپترزبورگ
"آنتونی کوبیاکوف"، مشاور ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و دبیر اجرایی کمیته برگزاری مجمع بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ، با ارسال سپاسنامهای از موسسە رسانەای "کوردستان۲۴" تقدیر کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که "خوشوی محمد"، مدیر دفتر کوردستان۲۴ در روسیه، به دعوت رسمی در بیست و نهمین دوره مجمع بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ و پنل اختصاصی ولادیمیر پوتین حضور یافته بود.
در ابتدای این سپاسنامه آمده است: جناب آقای خوشوی، مدیر دفتر موسسه پژوهشی و رسانهای کوردستان۲۴، اجازه میخواهم مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود را برای حمایت و مشارکت فعال شما در آمادهسازی و برگزاری بیست و نهمین دوره مجمع بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ که از ۳ تا ۶ ژوئن ۲۰۲۶ در مرکز کنفرانس و نمایشگاهی اکسپوفوروم برگزار شد، ابراز نمایم.
مشاور پوتین در پایان این نامه تاکید کرده است: اطمینان داریم حضور شما در این مجمع، فرصت ارزشمندی را برای تبادل بهترین ایدهها و تجربیات با همکارانتان فراهم آورده و به تقویت روابط حرفهای و تجاری کمک کرده است. ما با کمال مسرت از شما برای حضور در سیامین سالگرد مجمع بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ در سال ۲۰۲۷ دعوت به عمل میآوریم.