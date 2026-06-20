ضمن اعلام آتشبس، حملات اسرائیل به لبنان ادامه دارد
آمادهباش کامل ارتش اسرائیل همزمان با نقض آتشبس در جنوب لبنان
در پی پیشرفت مذاکرات هستهای میان آمریکا و ایران، نهادهای امنیتی اسرائیل در وضعیت شوک قرار گرفتند؛ همزمان حملات هوایی سنگین ارتش اسرائیل به مناطق مختلف لبنان دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
وبسایت اسرائیلی والا گزارش داد که با جدی شدن فرایند مذاکرات هستهای، ارتش اسرائیل سطح آمادهباش را در تمامی واحدهای نظامی خود به بالاترین میزان افزایش داده است. بر اساس این گزارش، نهادهای دفاعی اسرائیل پس از امضای یادداشت تفاهم میان واشنتن و تهران، در وضعیتی از شوک و ناامیدی به سر میبرند؛ چرا که ارزیابیهای اطلاعاتی پیشین آنها بر احتمال شکست مذاکرات تأکید داشت.
منابع امنیتی اعلام کردند که ایالات متحده به طور شفاف به اسرائیل هشدار داده است که هیچگونه حمله یا نقض آتشبسی که مخل تفاهمات واشنتن با تهران باشد را تحمل نخواهد کرد. با این حال، ارتش اسرائیل نگران سرنوشت اورانیوم غنیسازی شده و برنامهی موشکی ایران است و بیم آن دارد که هرگونه توافق نهایی، موازنهی قدرت و بازدارندگی را در منطقه به سود تهران تغییر دهد.
علیرغم گزارشها مبنی بر تفاهم میان اسرائیل و حزبالله، حملات هوایی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان امروز شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵) با شدت ادامه یافت. جنگندههای اسرائیلی مناطقی همچون نبطیه فوقا، نمیریه، شوکین، کفر جوز و عرب سلیم را هدف قرار دادند. خبرگزاری رسمی وطنیه لبنان گزارش داد که در پی بیش از ۱۲ حملهی هوایی از نیمهشب گذشته تاکنون، چندین غیرنظامی در نبطیه، دیر زهرانی و دویر جان خود را از دست دادهاند.
وزارت بهداشت لبنان آمار قربانیان حملات اخیر را ۱۸ کشته و ۳۳ زخمی اعلام کرده است. این تنشها باعث شد تا ایران نشست امضای توافق در سوئیس را که برای روز جمعه برنامهریزی شده بود، به تعویق بیندازد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتگویی تلفنی با شبکهی "NBC News" تأکید کرد که شخصاً از اسرائیل خواسته است آتشبس را بپذیرد. وی این اقدام را "مثبت" ارزیابی کرد و گفت: "این آتشبس مانند خامهی روی کیک (تکمیلکنندهی توافق بزرگ با ایران) است."
لازم به ذکر است که طبق آمار رسمی، از زمان آغاز درگیریها در ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، بیش از ۳۷۵۶ نفر در لبنان کشته و بیش از یک میلیون نفر آواره شدهاند. در مقابل، ارتش اسرائیل نیز به کشته شدن ۳۱ نظامی و زخمی شدن ۱۳۰۲ سرباز خود از ابتدای جنگ اعتراف کرده است.