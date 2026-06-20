مدیر اداره‌ی شهر عفرین از برتری زیرساخت‌های این منطقه نسبت به بسیاری از نقاط سوریه خبر داد

2 ساعت پیش

خیرو داود، مدیر اداره‌ی شهر عفرین در گفت‌وگوی اختصاصی با «کوردستان۲۴» اعلام کرد که این شهر در زمینه‌ی بازسازی و ارائه‌ی خدمات عمومی به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته است. وی تأکید کرد که تاکنون نزدیک به ۱۲ هزار خانواده‌ی آواره به خانه و کاشانه‌ی خود بازگشته‌اند.

مدیر اداره‌‌ی شهر عفرین با اشاره به پروژه‌های جاری و آتی اظهار داشت که عفرین در حال حاضر از نظر نوسازی و تأمین نیازهای اساسی، از بسیاری مناطق دیگر سوریه که پیش‌تر دچار بحران شده بودند، پیشی گرفته است. خیرو داود تصریح کرد: "در عفرین، نهادهای اداری به‌صورت شبانه‌روزی برای ارائه‌ی بهترین خدمات به شهروندان تلاش می‌کنند. اکنون زندگی در این شهر آرام است و مدیریت شهری به‌طور مستمر در پی ارتقای سطح خدمات‌رسانی است."

درباره‌ی بازگشت پناهجویان و آوارگان، مدیر عفرین فاش کرد که در دوره‌ی اخیر توجه ویژه‌ای به این پرونده معطوف شده است. بر اساس آمارهای ارائه شده، تاکنون حدود ۱۲ هزار خانواده‌ی آواره در قالب ۸ کاروان مختلف به عفرین بازگشته‌اند. وی افزود که تیم‌های مدیریت داخلی به‌صورت روزانه خدمات لازم را به این خانواده‌ها ارائه می‌دهند تا شرایط زندگی آرام در مناطق اصلی خودشان فراهم شود.

خیرو داود همچنین به تدوین برنامه‌ای گسترده برای ایجاد فرصت‌های شغلی اشاره کرد و گفت: "دیدگاه دولت سوریه بر این استوار است که تمامی جوانان وارد بازار کار شوند. به همین منظور، برنامه‌ی ویژه‌ای تدوین شده است تا نیروی کار جوان در تمامی نهادها و مؤسسات جذب و استخدام شوند."

شهر و منطقه‌ی عفرین در شمال غربی سوریه (استان حلب) و در امتداد نوار مرزی با ترکیه واقع شده است. این منطقه‌ی کوهستانی که در جغرافیای محلی به «کوهستان کوردها» (کورد داغ) معروف است، با بهره‌مندی از رودخانه‌ای به همین نام و آب‌وهوای مدیترانه‌ای، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی سوریه به شمار می‌رود و انبوه باغ‌های زیتون، نماد اقتصادی و فرهنگی آن محسوب می‌شود.

از منظر تاریخی و جمعیتی، عفرین به طور سنتی یکی از مهم‌ترین مناطق کوردستانی سوریه (بخش غربی روژاوا) بوده است. با آغاز جنگ داخلی سوریه، این منطقه سال‌ها تحت کنترل نیروهای کورد (YPG) قرار داشت و در بهار سال ۲۰۱۸ و در پی عملیات نظامی ترکیه موسوم به «شاخه‌ی زیتون»، به تصرف ارتش ترکیه و گروه‌های مسلح سوریِ تحت حمایت آنکارا درآمد.