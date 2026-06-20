برگزاری نخستین جشنوارهی توت در شقلاوه؛ گامی راهبردی برای رونق گردشگری و اقتصاد بومی
امسال ١٠٠٠ اصله نهال توت در شقلاوه کاشته شده است
نخستین جشنواره توت و محصولات بومی با هدف احیای هویت زیستمحیطی و حمایت از باغداران در قالب پروژهی "شهر توت" آغاز شده و در روز نخست میزبان بیش از ۶۰۰۰ گردشگر بوده است.
شهر زیبای شقلاوه در استان اربیل، از روز جمعه ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵) میزبان نخستین جشنوارهی توت و محصولات بومی است.
این رویداد که با استقبال گستردهی گردشگران روبهرو شده، باغداران محلی را به آیندهی کشاورزی منطقه امیدوار کرده است. این جشنواره سه روزه که در بازار تاریخی خانزاد برگزار میشود، فراتر از یک بازارچهی محلی، بخشی از یک طرح جامع و راهبردی برای تقویت چرخه اقتصادی و بازگرداندن رونق طبیعی به این منطقهی خوشجغرافیا به شمار میرود.
موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای توریستی شقلاوه
شقلاوه یکی از زیباترین نقاط خوشآبوهوا در استان اربیل و مقصدی بینظیر برای گردشگران در اقلیم کوردستان است. این شهر توریستی در فاصلهی حدود ۵۱ کیلومتری شمال شرقی اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، و در دامنههای سرسبز میان کوههای "سفین" و "سورک" واقع شده است. شقلاوه به دلیل برخورداری از چشمههای آب شیرین متعدد، طبیعت بکر و باغهای میوه بهویژه توت و انجیر، سالانه پذیرای شمار زیادی از گردشگران است که برای بهرهمندی از آبوهوای معتدل کوهستانی به این منطقهی کوردستان سفر میکنند.
اجرای پروژهی راهبردی شهر توت
این رویداد بخشی از یک برنامهی راهبردی بلندمدت تحت عنوان "شهر توت" (شاری توو) است. ایدهی اولیهی این پروژه در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) توسط سرباز مجید خوشناو پیشنهاد شد و سرانجام با تلاشهای سواره اکرم، فرماندار شقلاوه و همکاری شهرداری، مدیریت گردشگری، کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان به مرحلهی اجرا رسید. هدف اصلی این طرح، بازسازی و احیای هویت زیستمحیطی شقلاوه از طریق کاشت گستردهی درختان توت است. در همین راستا، علاوه بر نصب نمادهای مرتبط در سطح شهر، نزدیک به ۱۰۰۰ اصله نهال توت در ماههای گذشته در منطقه کاشته شده است تا شقلاوه بار دیگر به عنوان کانون تولید این میوهی ارگانیک شناخته شود.
رونق بازار و رضایت باغداران
در جریان این جشنواره، بازار خانزاد شقلاوه از ساعت ۱۸ تا اواخر شب شاهد حضور پرشور بازدیدکنندگانی بود که تعداد آنها تنها در روز نخست به حدود ۶۰۰۰ نفر رسید. این رویداد فرصتی بیواسطه برای کشاورزان فراهم کرده است تا محصولات خود را مستقیماً به مصرفکنندگان عرضه کنند. در این جشنواره، هر کیلوگرم توت با نرخ مصوب ۵۰۰۰ دینار عراقی به فروش میرسد که توازنی میان سود باغدار و قدرت خرید مشتریان ایجاد کرده است.
سیروان، از باغداران منطقه که پیش از این محصولات خود را برای فروش به اربیل ارسال میکرد، برگزاری این رویداد را تحولی بزرگ برای بازاریابی مستقیم در خود شقلاوه توصیف کرد. علاوه بر توت، محصولاتی نظیر انجیر، فرآوردههای سنتی کشاورزی و صنایعدستی نیز در غرفههای این جشنواره عرضه میشود. گردشگرانی که از سایر مناطق اقلیم کوردستان و عراق به شقلاوه آمدهاند، برگزاری چنین برنامههایی را گامی ارزشمند برای معرفی کیفیت بالای تولیدات داخلی به نسل جدید میدانند. نخستین جشنواره توت شقلاوه الگویی موفق از پیوند میان توسعهی پایدار، گردشگری و اقتصاد بومی در اقلیم کوردستان محسوب میشود.