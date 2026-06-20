پرزیدنت بارزانی از برگزاری کنفرانس استانداران عراق در اربیل حمایت کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی در اربیل با استاندار بغداد دیدار کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با استاندار بغداد، فرهنگ مدارا و همزیستی را کلید توسعهی عراق دانست و از پیشنهاد برگزاری نشست مشترک استانداران در اربیل پشتیبانی کرد.
پرزیدنت مسعود بارزانی روز شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵)، در منطقهی پیرمام، از عطوان عطوانی، استاندار بغداد و هیئت همراه وی استقبال کرد.
بر اساس بیانیهی بارگاه بارزانی، در این دیدار استاندار بغداد و هیئت همراه، از مبارزات و فداکاریهای ملت کورد در مسیر دستیابی به آزادی قدردانی کردند. همچنین نقش تاریخی پرزیدنت بارزانی را در این مبارزات طولانیمدت و تلاشهای ایشان برای برقراری ثبات، وفاق و شکوفایی اقلیم کوردستان و همچنین نقشآفرینی در بنای عراق نو ستودند.
در این نشست، پرزیدنت بارزانی با تبیین مراحل مختلف مبارزه و جانفشانیهای مردم کوردستان، صلح و فرهنگ گذشت و همزیستی را زیربنای اصلی پیشرفت و شکوفایی اقلیم کوردستان و کل عراق برشمرد.
در بخش دیگری از این دیدار، طرفین دربارهی تجربیات اقلیم کوردستان در زمینهی توسعه و تلاشها برای بهبود وضعیت خدماترسانی و تقویت ثبات در بغداد و سایر استانهای عراق به بحث و تبادل نظر پرداختند.
پرزیدنت بارزانی در این گفتگو، انتقال تجربیات موفق بازسازی و توسعهی اقلیم کوردستان به سایر نقاط عراق را گامی در جهت بهبود معیشت شهروندان توصیف کرد.
پرزیدنت بارزانی همچنین حمایت خود را از برگزاری کنفرانس استانداران عراق در شهر اربیل اعلام کرد. این کنفرانس که پیشنهاد برگزاری آن از سوی مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان مطرح شده است، از سوی پرزیدنت بارزانی به عنوان "گامی مهم و مثبت" در راستای هماهنگی بیشتر میان استانها توصیف شد.