فرهنگ و زندگی

اقلیم کوردستان میزبان ۸۰ درصد از پناهجویان در عراق است

کوردستان پناهجویان اقلیم کوردستان

آمارهای جدید نشان می‌دهد که به‌رغم بحران‌های موجود، اقلیم کوردستان همچنان بخش اعظم را در اسکان و پناه دادن به پناهجویان در سطح عراق بر عهده دارد و شهر اربیل، پایتخت این اقلیم، در رتبه نخست میزبانی قرار گرفته است.

بر اساس آخرین داده‌های آماری، شمار کل پناهجویان در عراق و اقلیم کوردستان به ۳۵۰ هزار و ۲۳۲ نفر رسیده است. از این تعداد، تنها ۶۸ هزار و ۵۸۶ نفر در سایر مناطق عراق حضور دارند، در حالی که ۲۸۱ هزار و ۶۴۶ پناهجو در اقلیم کوردستان ساکن شده‌اند. این بدان معناست که ۸۰ درصد از کل پناهجویان مقیم عراق، در اقلیم کوردستان و در ۹ کمپ مختلف زندگی می‌کنند؛ از این شمار ۱۴۹ هزار و ۲۱۱ پناهجو در استان اربیل، ۹۲ هزار و ۳۵۳ پناهجو در دهوک و ۴۰ هزار و ۸۲ پناهجو در سلیمانیە ساکن هستند. 

آمارها نشان می‌دهد که شهروندان سوری با ۳۰۹ هزار و ۴۷۷ نفر، اکثریت مطلق پناهجویان را تشکیل می‌دهند. همچنین نە هزار اتباع ایرانی، ۷ هزار و ۴۶۸ نفر اتبا‌ع فلسطینی، ۷ هزار و ۲۳۴ نفر اتباع ترکیە و ۱۷ هزار و ۵۰ نفر از سایر ملت‌ها هستند. 

 
کاوە جم ,