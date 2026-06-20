اقلیم کوردستان میزبان ۸۰ درصد از پناهجویان در عراق است

24 دقیقه پیش

آمارهای جدید نشان می‌دهد که به‌رغم بحران‌های موجود، اقلیم کوردستان همچنان بخش اعظم را در اسکان و پناه دادن به پناهجویان در سطح عراق بر عهده دارد و شهر اربیل، پایتخت این اقلیم، در رتبه نخست میزبانی قرار گرفته است.

بر اساس آخرین داده‌های آماری، شمار کل پناهجویان در عراق و اقلیم کوردستان به ۳۵۰ هزار و ۲۳۲ نفر رسیده است. از این تعداد، تنها ۶۸ هزار و ۵۸۶ نفر در سایر مناطق عراق حضور دارند، در حالی که ۲۸۱ هزار و ۶۴۶ پناهجو در اقلیم کوردستان ساکن شده‌اند. این بدان معناست که ۸۰ درصد از کل پناهجویان مقیم عراق، در اقلیم کوردستان و در ۹ کمپ مختلف زندگی می‌کنند؛ از این شمار ۱۴۹ هزار و ۲۱۱ پناهجو در استان اربیل، ۹۲ هزار و ۳۵۳ پناهجو در دهوک و ۴۰ هزار و ۸۲ پناهجو در سلیمانیە ساکن هستند.

آمارها نشان می‌دهد که شهروندان سوری با ۳۰۹ هزار و ۴۷۷ نفر، اکثریت مطلق پناهجویان را تشکیل می‌دهند. همچنین نە هزار اتباع ایرانی، ۷ هزار و ۴۶۸ نفر اتبا‌ع فلسطینی، ۷ هزار و ۲۳۴ نفر اتباع ترکیە و ۱۷ هزار و ۵۰ نفر از سایر ملت‌ها هستند.