تاکید ریبر احمد بر تداوم رسالت انسانی اربیل بهرغم بحرانهای مالی
"ریبر احمد"، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی پناهندگان اعلام کرد که اقلیم کوردستان برای چندین دهه، پناهگاهی امن و تاریخی برای آسیبدیدگان بوده است. وی، تاکید کرد که دولت اقلیم بهرغم بحرانهای مالی، همواره به ارائه خدمات به پناهجویان ادامه داده و در عین حال از دولت فدرال عراق و جامعه بینالمللی خواست تا مسئولیتهای خود را در این زمینه بپذیرند.
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در این مراسم اشاره کرد که در این روز، به پناهجویان تنها به عنوان "اعداد و ارقام" نگریسته نمیشود، بلکه پایداری، شجاعت و روح انسانی میلیونها انسانی که به دلیل ظلم و تروریسم مجبور به ترک خانههای خود شدهاند، مورد تکریم قرار میگیرد.
وی در ادامه افزود: برای چندین دهه، اقلیم کوردستان پناهگاهی جغرافیایی، امن برای تمامی کسانی بوده است که از ظلم و ستم گریختهاند.
ریبر احمد، افشا کرد که اقلیم کوردستان پیش از این میزبان بیش از ۲.۵ میلیون آواره و پناهنده بوده است؛ اقدامی که تحت نظارت و هدایت مسرور بارزانی نخستوزیر و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان انجام شد و تمام نهادها و امکانات اقلیم بسیج شدند تا هیچ پناهجویی ناامید نشود.
وی، با اشاره به چالشهای موجود گفت: اقلیم کوردستان بهرغم تمامی مشکلات، در حال حاضر نیز میزبان نزدیک به یک میلیون آواره است. این در حالی است که کمکهای بینالمللی کاهش یافته و فشار سنگینی بر بخشهای بهداشت و آموزش دولت اقلیم وارد شده است.
وزیر امور داخلی کوردستان همچنین به راهاندازی یک سیستم ثبتنام جامع و مطابق با استانداردهای بینالمللی برای آوارگان از سال ۲۰۲۳ اشاره کرد و گفت: دولت اقلیم کوردستان تمامی تسهیلات لازم را برای دسترسی سریع آوارگان به نیازهای اساسی فراهم کرده است. وی، در همین راستا از نقش کلیدی "مؤسسه خیریه بارزانی" در کمکرسانی به آوارگان داخل کمپها تقدیر کرد.
ریبر احمد، از دولت جدید عراق خواست تا به تعهدات خود پایبند بوده و بودجه لازم را برای حل مشکلات آوارگان اختصاص دهد. وی، همچنین از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست تا سطح کمکهای خود را کاهش نداده و بر توانمندسازی آوارگان سرمایهگذاری کنند؛ چرا که به گفته او، "مسئولیتهای انسانی باید مشترک باشد و نباید تنها بر دوش جامعه میزبان سنگینی کند."
وزیر امور داخلی کوردستان بار دیگر تاکید کرد که درهای اقلیم کوردستان به روی تمام کسانی که به دنبال امنیت و آرامش هستند باز خواهد ماند و دولت اقلیم به این رسالت انسانی خود ادامه میدهد.