ریبر احمد: پیش از استقرار پدافند، باید منشأ تهدیدات نفتی برچیده شود
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان تاکید کرد کە، "پیش از استقرار سامانههای پدافند هوایی، باید ریشه و منشأ تهدیدات علیه میدانهای نفتی از بین برود؛ تصمیم برای استقرار این سامانهها نیز دقیقاً با هدف تضمین امنیت و سلامت شرکتها اتخاذ شده تا انگیزهای برای ازسرگیری تولید نفت ایجاد شود."
"ریبر احمد" وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار داشت: دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق برای تضمین امنیت و حفاظت از میدانهای نفتی به توافق رسیدهاند؛ موضوعی که خواست اصلی شرکتهای بینالمللی نفت از دولت بغداد بوده است.
"ریبر احمد" با اشاره به اینکه حملات پهپادی و موشکی گذشته به میدانهای نفتی آسیبهای جدی به این بخش وارد کرده بود، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط دشوار اقتصادی در عراق و منطقه، اربیل و بغداد نیاز مبرمی به ازسرگیری تولید و صادرات نفت دارند. وی، افزود: شرکتهای نفتی برای بازگشت به کار دو شرط اساسی داشتند؛ نخست، تضمین حقوق مالی و دوم، تامین امنیت و مصونیت در برابر هرگونه حمله احتمالی.
وزیر امور داخله اقلیم کوردستان در ادامه گفت: در جریان سفر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم به بغداد و رایزنیهای مستمر وی با نخستوزیر دولت فدرال، توافق شد که شرکتهای نفتی برای دریافت تضمینهای امنیتی با علی زیدی دیدار کنند. بر همین اساس، علی زیدی یک هیئت امنیتی، اطلاعاتی و نظامی عراقی را تشکیل داد که این هیئت به اقلیم کوردستان سفر کرد. متعاقباً یک تیم میدانی نیز برای بررسی وضعیت از میدانهای نفتی اقلیم بازدید به عمل آورد. اکنون ما منتظر طرح آنها برای همکاری با اقلیم کوردستان در جهت حفاظت از این اماکن هستیم، چرا که دولت فدرال آمادگی کامل خود را در این زمینه اعلام کرده است.
ریبر احمد در پایان تاکید کرد: پیش از استقرار سامانههای پدافند هوایی، باید ریشه و منشأ تهدیدات علیه میدانهای نفتی از بین برود؛ تصمیم برای استقرار این سامانهها نیز دقیقاً با هدف تضمین امنیت و سلامت شرکتها اتخاذ شده تا انگیزهای برای ازسرگیری تولید نفت ایجاد شود.