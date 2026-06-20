نقض گستردهی آتشبس در لبنان؛ ۱۲ کشته در درگیریهای متقابل میان اسرائیل و حزبالله
پس از اعلام آتشبس جنگندههای اسرائیلی چندین شهرک را در منطقهی "نبطیه" بمباران کردند
وزارت بهداشت لبنان و ارتش اسرائیل از کشته شدن ۷ شهروند و نظامی لبنانی و ۵ سرباز اسرائیلی در پی حملات هوایی و موشکی، تنها ۲۴ ساعت پس از اعلام توافق آتشبس خبر دادند.
وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای رسمی اعلام کرد که در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطقی در شرق و جنوب این کشور، ۷ نفر جان خود را از دست دادهاند. بر اساس این گزارش، جنگندههای اسرائیلی چندین شهرک را در منطقهی "نبطیه" از جمله "حبوش"، "میفدون"، "نبطیه علیا"، "نمیره"، "شوکین"، "کفرجوز" و "عربسلیم" هدف قرار دادند. همچنین حملاتی در منطقهی "جبل رفیع" در بخش "جزین" و شهرکهای "لبایا" و "سحمر" در بقاع غربی به ثبت رسیده است. منابع امنیتی تأکید کردند که ارتش اسرائیل تنها در نخستین ساعت پس از اعلام آتشبس، حدود ۱۲ حملهی هوایی انجام داده است که در نتیجهی آن، یک سرباز ارتش لبنان در جادهی "کفرمان" و ۴ تن دیگر در شهرک "باریش" کشته شدند.
از سوی دیگر، ارتش اسرائیل رسماً تأیید کرد که طی ۲ روز گذشته و بهرغم برقراری آتشبس، ۵ سرباز این کشور در جنوب لبنان کشته و ۱۳ تن دیگر مجروح شدهاند. طبق بیانیهی ارتش، روز جمعه یک تانک اسرائیلی در نزدیکی روستای "تبنیت" هدف قرار گرفت که منجر به کشته شدن ۴ سرباز به نامهای "دور گدلیا"، "یوآو کلاین" و "لیاو کبابیا" (و یک تن دیگر) شد. در واکنشی تلافیجویانه، حزبالله با شلیک بیش از ۵۰ فروند موشک و گلوله به مواضع اسرائیل، باعث کشته شدن سرباز دیگری به نام "نیر بن آری" گشت. بنیامین نتانیاهو نخستوزیر و اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل، ضمن تأکید بر پایبندی ارتش به توافق آتشبس، هشدار دادند که هرگونه تهدید علیه نیروهای اسرائیلی با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد.
تنشهای اخیر سایهی سنگینی بر گفتوگوهای دیپلماتیک افکنده است. دولت ایران اعلام کرد که به دلیل این حملات، نشست برنامهریزی شدهی خود در سوئیس را به تعویق انداخته است. در همین حال، واشینگتن و پایتختهای اروپایی فشارهای خود را بر طرفین افزایش دادهاند تا از فروپاشی کامل توافق آتشبس جلوگیری کنند. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که قصد گسترش جنگ را ندارد، اما نیروهای خود را در مناطق مرزی جنوب لبنان برای مقابله با تهدیدات احتمالی حفظ خواهد کرد.