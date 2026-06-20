"شب بارانی" در راه جشنوارههای جهانی
فیلم سینمایی "شب بارانی" به کارگردانی ناجی سلیمی آمادهی حضور در رقابتهای بینالمللی و اکران در شهرهای مختلف کوردستان است
ناجی سلیمی، کارگردان این اثر سینمایی امروز یکشنبه، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵)، در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که فیلم "شب بارانی" پس از پشت سر گذاشتن تمامی مراحل فنی، اکنون آمادهی عرضه است. وی افزود که نویسندگی و کارگردانی این اثر را شخصاً بر عهده داشته و پرستو کارزان نیز در امر تهیهکنندگی با وی همکاری کرده است.
در این فیلم هنرمندانی چون پرستو کارزان، سنگر خورشید، رضا حاجی خسروی و آرمین عزیزی به ایفای نقشهای اصلی پرداختهاند. این اثر در مناطق شرق کوردستان فیلمبرداری شده و قرار است پس از حضور در جشنوارههای جهانی، در شهرهای کوردستان به نمایش درآید.
ناجی سلیمی در تشریح داستان فیلم اظهار داشت که این روایت از دل زندگی خانوادهای بسیار فقیر و منزوی آغاز میشود که در باغی متروکه و دور از آبادی زندگی میکنند. بحران اصلی زمانی شکل میگیرد که فرزند دارای معلولیت این خانواده جان خود را از دست میدهد. با گذشت چهار روز از مرگ کودک، مادر که تحت تأثیر شوک روانی شدید و عشق افراطی به فرزندش قرار دارد، از پذیرش واقعیت سرباز میزند و در وضعیتی میان انکار و جنون، اجازهی تدفین پیکر فرزندش را نمیدهد.
کارگردان "شب بارانی" در ادامه افزود: "اوج درام در شبی تاریک و بارانی رخ میدهد؛ زمانی که پدر خانواده برای پایان دادن به این وضعیت دشوار، تصمیم میگیرد مخفیانه پیکر فرزندش را برای تدفین از خانه خارج کند. اما مادر متوجه این اقدام شده و با فروپاشی کامل روانی، همچون سپری در برابر همسرش میایستد." این فیلم به شکلی عمیق به تقابل میان منطق مردی که به دنبال پذیرش واقعیت است و عواطف مادری که توان رویارویی با مرگ فرزندش را ندارد، میپردازد.