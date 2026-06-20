1 ساعت پیش

گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت حمله‌ی مسلحانه به نیروهای ارتش سوریه در شهر منبج واقع در استان حلب را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه داعش رسماً اعلام کرد که عامل حمله‌ی اخیر در شهر منبج در شمال شرقی استان حلب بوده است. این اقدام تروریستی که در مناطق شمال شرقی سوریه به وقوع پیوسته، منجر به تلفات در میان نیروهای نظامی این کشور شده است.

وزارت دفاع سوریه روز گذشته شنبه، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵)، با تأیید این خبر اعلام کرد که دو سرباز ارتش در جریان یک حمله‌ی مسلحانه در حومه‌ی شهر منبج کشته شده‌اند. در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) منتشر شد، وزارت دفاع بدون ذکر جزئیات بیشتر درباره‌ی هویت مهاجمان، تنها به کشته شدن دو نظامی در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس اشاره کرده بود.

این حمله در چارچوب سلسله عملیات‌های جدید داعش ارزیابی می‌شود که از ماه فوریه سال جاری شدت گرفته است. افزایش این تحرکات پس از آن صورت گرفت که این گروه تروریستی از آغاز مرحله‌ی جدیدی از عملیات‌های خود علیه دولت احمد شرع خبر داد. ناظران سیاسی این اقدامات را نشانه‌ای از تلاش داعش برای بازسازی هسته‌های عملیاتی خود در مناطق راهبردی سوریه می‌دانند.