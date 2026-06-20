مسجد جامع بارزانی در زمینی به مساحت دویست هکتار احداث خواهد شد
مسجد جامع بارزانی در اربیل توانایی پذیرایی ٧٠٠هزار نمازگذار را خواهد داشت
این پروژهی بزرگ با مساحت بیش از دویست هکتار و ظرفیت پذیرش ۷۰۰ هزار نمازگزار، با هدف احیای معماری کوردی و پیوند دین و هویت ملی در شهر اربیل احداث میشود.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵)، طی مراسمی سنگ بنای پروژهی عظیم "مسجد جامع بارزانی" را در شهر اربیل خواهد گذاشت. این پروژهی راهبردی که ایدهی اولیهی آن در سال ۲۰۲۳ از سوی نخستوزیر مطرح شد، تحت نظارت مستقیم ایشان و با پیگیری پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان، توسط تیم مهندسی "گراف" به سرپرستی رشید فتاح طراحی شده است.
تلفیق هویت کوردی و معماری اصیل
هدف اصلی از اجرای این پروژه، تداعی معماری اصیل کوردی و تجسم طبیعت کوردستان در کنار بزرگداشت تاریخ پرافتخار بارزانی نامدار است. در طراحی مهندسی این مجموعه، ساختمان اصلی مسجد بر پایهی نماد "رشمال کوردی" (سیاهچادر) و سایر ابنیه به سبک "خیمهی کوردی" طراحی شدهاند تا نمایانگر هویت ملی و فرهنگی مردم کورد باشد.
بزرگترین مجموعهی مذهبی و فرهنگی منطقه
پروژهی "مسجد جامع بارزانی" در زمینی به مساحت بیش از دویست هکتار احداث میشود و با برخورداری از استانداردهای جهانی، چندین رکورد بینالمللی را جابهجا خواهد کرد. این مجموعه شامل تالار اصلی با بزرگترین گنبد و بلندترین درِ ورودی در سطح جهان است. در حالی که صحن اصلی مجلس گنجایش ٩هزار نمازگذار را دارد، فضای داخلی و صحنهای مسجد ظرفیت پذیرش بیش از ۷۰۰ هزار نمازگزار را به صورت همزمان دارا میباشد که آن را به یکی از بزرگترین کانونهای مذهبی جهان تبدیل میکند.
امکانات رفاهی و جاذبههای محیطزیستی
این پروژهی فراملی تنها یک مکان عبادی نیست، بلکه مجموعهای چندمنظوره شامل موارد زیر است:
- فضای سبز: احداث جنگل اختصاصی و باغهایی با بیش از ۱ میلیون اصله درخت و گل.
- آبشار و دریاچه: ساخت بزرگترین فواره به ارتفاع ۴۸ متر که به یک دریاچهی بزرگ در قلب مجموعه میریزد.
- بخشهای فرهنگی: کتابخانهی مرکزی، بزرگترین مرکز آرشیو اسناد کوردی و دینی، موزهی تاریخ و نسخ خطی کوردستان، سالن کنفرانس و مدرسهی علوم دینی.
- امکانات رفاهی: ۴ منارهی مجهز به آسانسور برای مشاهدهی چشمانداز شهر اربیل، بزرگترین ساعت آفتابی، تالارهای پذیرایی و سالنهای ویژهی مراسمات اجتماعی، بازار سنتی عرضهی محصولات کوردی و پارکینگهای گسترده.
این پروژهی عظیم که با نظارت مستقیم مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، وارد فاز اجرایی میشود، قرار است به عنوان نمادی از تمدن، دیانت و فرهنگ مردم کوردستان در قلب اربیل خودنمایی کند.