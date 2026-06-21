نچیروان بارزانی: دولت فدرال موظف به تأمین بودجه و تسلیحات نیروی پیشمرگه است

رئیس اقلیم کوردستان بر ضرورت تبدیل پیشمرگه به یک نیروی ملی و غیرحزبی تأکید و جایگاه قانونی این نیرو را در سیستم دفاعی عراق یادآوری کرد

3 ساعت پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در مراسم فارغ‌التحصیلی پنجمین دوره‌ی افسران دانشکده‌ی نظامی قلاچوالان حضور یافت.

در این مراسم که با حضور مقامات ارشد نظامی و اداری برگزار شد، ۲۱۰ افسر جدید، از جمله جمعی از زنان، رتبه‌ی نظامی خود را دریافت کردند. رئیس اقلیم کوردستان در سخنان خود به تبیین جایگاه پیشمرگه در دکترین نظامی و ضرورت‌های راهبردی دفاعی پرداخت.

تعهدات قانونی بغداد و نقش فراملی پیشمرگه

نچیروان بارزانی با اشاره به جایگاه قانونی نیروهای مسلح اقلیم کوردستان در ساختار دفاعی عراق، پیام روشنی به دولت مرکزی ارسال کرد. وی تصریح کرد: "دولت فدرال در بغداد باید تمامی وظایف و تعهدات قانونی و مبتنی بر قانون اساسی خود را در قبال نیروهای پیشمرگه به‌طور کامل اجرا کند. این تعهدات به‌ویژه شامل تأمین سلاح، مهمات و تمامی نیازمندی‌های مالی و حقوق این نیروها است."

رئیس اقلیم کوردستان با تأکید بر نقش ملی این نیروها افزود: "نیروی پیشمرگه تنها مربوط به اقلیم کوردستان نیست، بلکه حافظ صلح، امنیت و ثباتِ تمام عراق است. بر اساس قانون اساسی، این نیرو بخش جدایی‌ناپذیری از سیستم دفاعی کشور محسوب می‌شود. تاریخ گواهی می‌دهد که پیشمرگه همواره وظایف خود را با فداکاری انجام داده و در برابر تهدیدات، از امنیت سراسر عراق دفاع کرده است."

ضرورت اصلاحات ساختاری و پایان دخالت‌های حزبی

رئیس اقلیم کوردستان در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های داخلی نیروهای مسلح پرداخت و بر لزوم تبدیل پیشمرگه به یک نیروی ملی و حرفه‌ای تأکید کرد. وی خطاب به افسران جوان گفت: "پیشمرگه بودن بخش زرینی از تاریخ مقاومت ما است، اما در عصر حاضر، وظیفه‌ی شما تنها حضور در میدان‌های نبرد کلاسیک نیست؛ شما باید به فناوری‌های روز و دانش پیشرفته‌ی نظامی مجهز شوید تا سپر دفاعی قدرتمندی برای کیان اقلیم کوردستان باشید."

وی با لحنی قاطع درباره‌ی استقلال این نیروها افزود: "پیشمرگه هرگز نباید به بخشی از اختلافات سیاسی تبدیل شود. این نیرو باید به‌عنوان یک نهاد ملی کوردستانی باقی بماند و بدون تبعیض، مدافع کرامت انسان‌ها و ارزش‌های دموکراتیک باشد. وفاداری شما باید تنها معطوف به پرچم، خاک و میهن باشد." نچیروان بارزانی همچنین با قدردانی از حمایت‌های ائتلاف بین‌المللی و ایالات متحده آمریکا در روند سازماندهی نیروها، خواستار تسریع در رفع موانع حزبی جهت تحقق اتحاد کامل در چارچوب وزارت پیشمرگه شد.

همبستگی داخلی و سیاست حسن همجواری

نچیروان بارزانی با توجه به تنش‌های منطقه‌ای، بر لزوم همبستگی جریان‌های سیاسی در کوردستان تأکید کرد و گفت: "تنها با اتحاد و کنار گذاشتن اختلافات است که می‌توانیم از بحران‌های منطقه عبور کنیم."

وی در پایان بر مواضع اصولی اربیل در قبال کشورهای همسایه تأکید کرد و افزود: "اقلیم کوردستان همواره فاکتور ثبات و همزیستی در منطقه باقی خواهد ماند. ما هرگز اجازه نخواهیم داد از خاک ما تهدیدی متوجه همسایگان شود. خواسته‌ی ما عراقی است که از درگیری‌های منطقه‌ای دور بماند و بر آبادانی و منافع مشترک تمرکز کند."