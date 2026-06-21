پرزیدنت بارزانی و اسامه نجیفی تحولات سیاسی عراق و منطقه را بررسی کردند
پرزیدنت بارزانی در دیدار با دبیرکل حزب "متحدون" بر ضرورت هماهنگی میان جریانهای سیاسی برای حل چالشهای موجود در فرایند سیاسی عراق تأکید کرد.
پرزیدنت مسعود بارزانی روز یکشنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵)، در صلاحالدین (پیرمام) با اسامه نجیفی، دبیرکل حزب "متحدون" و هیئت همراه وی که متشکل از شماری از شخصیتهای سیاسی برجستهی عراق بود، دیدار و گفتگو کرد.
طبق بیانیهی رسمی منتشر شده از سوی بارگاه بارزانی، در این نشست آخرین تحولات سیاسی عراق و همچنین چالشها و فرصتهای موجود در مسیر فرایند سیاسی این کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در بخش دیگری از این دیدار، طرفین بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان گروههای مختلف سیاسی جهت عبور از بنبستها و یافتن راهکارهای ریشهای برای مشکلات کنونی تأکید کردند.