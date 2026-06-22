تأکید مسرور بارزانی بر گسترش روابط راهبردی میان اقلیم کوردستان و روسیه

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نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با سفیر روسیه بر توسعه‌ی مناسبات دوجانبه تأکید کرد؛ سفیر روسیه نیز اقلیم کوردستان را دارای جایگاهی ویژه در سیاست خارجی مسکو توصیف کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵)، در اربیل با ایلبروس کوتراشیف، سفیر روسیه در عراق، دیدار و گفتگو کرد.

طبق بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این نشست که با حضور ماکسیم روبین، سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان برگزار شد، طرفین بر ضرورت تقویت و گسترش همه‌جانبه‌ی روابط میان اقلیم کوردستان و فدراسیون روسیه تأکید کردند.

سفیر روسیه در این دیدار با اشاره به اهمیت ثبات و پیشرفت در منطقه، تصریح کرد که "اقلیم کوردستان جایگاه ویژه‌ای نزد دولت و رهبری روسیه دارد". وی همچنین بر تمایل جدی کشورش برای ارتقای سطح همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف با اقلیم کوردستان تأکید کرد.

بخش دیگری از گفتگوهای مسرور بارزانی و ایلبروس کوتراشیف به بررسی آخرین تحولات و تغییرات سیاسی در عراق و منطقه اختصاص یافت. در این راستا، طرفین بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها برای حفظ ثبات و امنیت تأکید کردند.