کمال قلیچداراوغلو با صلاحالدین دمیرتاش در زندان ادیرنه دیدار میکند
در پی موج گستردهی انتقادها در مناطق کوردستانی نسبت به اظهارات اخیر رهبر پیشین حزب جمهوریخواه خلق، وی برای دیدار با رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلقها راهی زندان ادیرنه میشود.
نجدت ساراچ، از چهرههای نزدیک به کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، اعلام کرد که قلیچداراوغلو در روزهای آینده با صلاحالدین دمیرتاش، مشترکالمنافع (رئیس) پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP) در زندان ادیرنه دیدار خواهد کرد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کمال قلیچداراوغلو در روزهای اخیر به دلیل اظهاراتش در یک برنامهی تلویزیونی دربارهی لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان، با موج شدیدی از انتقادات روبرو شد. رهبر پیشین حزب جمهوریخواه خلق در آن مصاحبه اعلام کرده بود که از رأی مثبت به لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان در سال ۲۰۱۶ پشیمان نیست؛ اقدامی که در همان سال راه را برای بازداشت صلاحالدین دمیرتاش و چندین نمایندهی کورد دیگر هموار کرد.
نجدت ساراچ ضمن تأیید خبر این دیدار در یک برنامهی تلویزیونی گفت: "کمال قلیچداراوغلو در روزهای آتی با صلاحالدین دمیرتاش در زندان ادیرنه دیدار میکند. ضروری است که همگان به دقت به اظهاراتی که وی پس از این دیدار بیان خواهد کرد، گوش فرا دهند."
این دیدار در حالی صورت میگیرد که سخنان قلیچداراوغلو دربارهی لغو مصونیت، نارضایتی گستردهای را در میان افکار عمومی و جامعهی کورد ایجاد کرده است. در سال ۲۰۱۶، پارلمان ترکیه طرح لغو مصونیت تعدادی از نمایندگان را تصویب کرد که حزب جمهوریخواه خلق به رهبری کمال قلیچداراوغلو با حمایت از این طرح، زمینهساز بازداشت و حبس صلاحالدین دمیرتاش و شمار دیگری از چهرههای شاخص حزب دموکراتیک خلقها شد. ناظران معتقدند این دیدار تلاشی برای تلطیف فضا و دلجویی از جریانهای سیاسی کورد است.