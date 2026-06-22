پرزیدنت بارزانی و سفیر روسیه آخرین تحولات منطقه و فرآیند سیاسی اقلیم کوردستان را بررسی کردند

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در دیدار پرزیدنت مسعود بارزانی و ایلبروس کوتراشف، بر گسترش روابط راهبردی میان اقلیم کوردستان و روسیه و اهمیت حفظ ثبات در برابر تنش‌های منطقه‌ای تأکید شد.

بارگاه بارزانی اعلام کرد که روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵)، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام اربیل از ایلبروس کوتراشف، سفیر روسیه در عراق، استقبال کرد. در این نشست که ماکسیم روبین، سرکنسول روسیه در اربیل نیز حضور داشت، اوضاع سیاسی و جدیدترین پیش‌آمدهای منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سفیر روسیه در عراق در این دیدار، از مواضع هوشمندانه و "خویشتن‌داری" رهبری سیاسی اقلیم کوردستان در قبال جنگ‌ها و تنش‌های اخیر منطقه قدردانی کرد. وی نقش اقلیم کوردستان را در حفظ موازنه و ثبات منطقه‌ای حائز اهمیت دانست.

بخش دیگری از این گفتگو به بررسی آخرین وضعیت کشور سوریه و همچنین مناسبات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت جدید فدرال عراق اختصاص یافت.

طرفین در این دیدار، ضمن ارزیابی فرآیند سیاسی داخلی اقلیم کوردستان، بر لزوم تقویت و توسعه‌ی بیش از پیش روابط راهبردی میان اقلیم کوردستان و روسیه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.