دیدار پرزیدنت بارزانی با هیئت کانادایی؛ تاکید بر توسعه روابط

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بارگاە بارزانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز دوشنبه (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶)، پرزیدنت مسعود بارزانی در صلاح‌الدین، از هیئتی از "گروه دوستی کانادا و کوردستان" در پارلمان کانادا استقبال کرد. این هیئت شامل "زیاد عبداللطیف" عضو پارلمان کانادا و "احمد حسین" نماینده پارلمان و وزیر سابق توسعه بین‌المللی این کشور بود.

در این دیدار، طرفین درباره راه‌های توسعه روابط اقتصادی و فناوری میان اقلیم کوردستان و کانادا گفتگو کردند. هیئت مهمان ضمن ابراز خرسندی از دیدار با پرزیدنت بارزانی، بر مشروعیت آرمان ملت کوردستان تاکید کرده و مراتب قدردانی خود را از مبارزات، فداکاری‌های مردم کوردستان و شجاعت نیروهای پیشمرگه در جنگ علیه تروریست‌های داعش ابراز داشتند.

بر اساس این بیانیه، هیئت پارلمانی کانادا خلاصه ای از فعالیت‌های "گروه دوستی کانادا و کوردستان" در پارلمان این کشور و سطح هماهنگی خود با "فدراسیون جوامع کوردستان" و نقش این فدراسیون در حمایت از آرمان‌های ملت کوردستان را ارائه دادند. این هیئت همچنین خواستار گسترش روابط و دوستی میان اقلیم کوردستان و کانادا، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و فناوری شد.

در مقابل، پرزیدنت مسعود بارزانی نیز از حمایت‌ها و کمک‌های دولت و ملت کانادا در برهه‌های مختلف، به ویژه در جریان جنگ با تروریست‌های داعش و پشتیبانی از نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد. پرزیدنت بارزانی در پایان ضمن ارائه چشم‌اندازهای لازم، بر حمایت کامل خود از تعمیق مناسبات و پیوندهای دوستی میان ملت کردستان و ملت کانادا تاکید نمود.