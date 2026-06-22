دیدار پرزیدنت بارزانی با هیئت کانادایی؛ تاکید بر توسعه روابط
بارگاە بارزانی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که امروز دوشنبه (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶)، پرزیدنت مسعود بارزانی در صلاحالدین، از هیئتی از "گروه دوستی کانادا و کوردستان" در پارلمان کانادا استقبال کرد. این هیئت شامل "زیاد عبداللطیف" عضو پارلمان کانادا و "احمد حسین" نماینده پارلمان و وزیر سابق توسعه بینالمللی این کشور بود.
در این دیدار، طرفین درباره راههای توسعه روابط اقتصادی و فناوری میان اقلیم کوردستان و کانادا گفتگو کردند. هیئت مهمان ضمن ابراز خرسندی از دیدار با پرزیدنت بارزانی، بر مشروعیت آرمان ملت کوردستان تاکید کرده و مراتب قدردانی خود را از مبارزات، فداکاریهای مردم کوردستان و شجاعت نیروهای پیشمرگه در جنگ علیه تروریستهای داعش ابراز داشتند.
بر اساس این بیانیه، هیئت پارلمانی کانادا خلاصه ای از فعالیتهای "گروه دوستی کانادا و کوردستان" در پارلمان این کشور و سطح هماهنگی خود با "فدراسیون جوامع کوردستان" و نقش این فدراسیون در حمایت از آرمانهای ملت کوردستان را ارائه دادند. این هیئت همچنین خواستار گسترش روابط و دوستی میان اقلیم کوردستان و کانادا، به ویژه در حوزههای اقتصادی و فناوری شد.
در مقابل، پرزیدنت مسعود بارزانی نیز از حمایتها و کمکهای دولت و ملت کانادا در برهههای مختلف، به ویژه در جریان جنگ با تروریستهای داعش و پشتیبانی از نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد. پرزیدنت بارزانی در پایان ضمن ارائه چشماندازهای لازم، بر حمایت کامل خود از تعمیق مناسبات و پیوندهای دوستی میان ملت کردستان و ملت کانادا تاکید نمود.