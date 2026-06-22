پیام نمایندگان کانادا: پیوند ما با پیشمرگه تاریخی و ناگسستنی است

1 ساعت پیش

یک هیئت از نمایندگان پارلمان کانادا به منظور توسعه و تقویت روابط دوجانبه به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، سفر کرد. اعضای این هیئت ضمن اطمینان خاطر به ملت کورد در خصوص تداوم حمایت‌های اوتاوا، تاکید کردند که هدف اصلی این سفر ارتقای سطح همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف است.

این نمایندگان که "گروه دوستی کوردها و کانادا" را در پارلمان فدرال این کشور تشکیل داده‌اند، هدف خود را تعمیق بیش از پیش مناسبات فیمابین عنوان کردند.

زیاد عبدالطیف، یکی از نمایندگان این هیئت، در گفتگو با "کوردستان۲۴" اظهار داشت: جامعه بزرگی از کوردها در کانادا حضور دارند که بسیار پویا و فعال هستند. ما خواهان همکاری‌های مشترک و نزدیک‌تر هستیم. البته این پیوند موضوع جدیدی نیست؛ روابط ما با کوردستان، به‌ویژه با نیروهای پیشمرگه، پیشینه‌ای تاریخی دارد. پیام ما در این سفر، تاکید مجدد بر تداوم حمایت‌های همه‌جانبه از ملت کورد است.

این دومین سفر رسمی این گروه پارلمانی به اقلیم کوردستان است. احمد حسین، عضو دیگر این هیئت و وزیر پیشین توسعه بین‌المللی کانادا، با تاکید بر تلاش برای تقویت هماهنگی‌ها با دولت اقلیم کوردستان و نهادهای جامعه مدنی، گفت: ما به دنبال گفتگوهایی سازنده و ثمربخش هستیم. جامعه کورد مقیم کانادا پافشاری دارند که دولت کانادا به روابط خود با دولت اقلیم کوردستان اهمیت ویژه‌ای داده و پایه‌های یک رابطه بلندمدت و استراتژیک را بنا کند.

درباره گروه دوستی کوردها و کانادا

این گروە، یک فراکسیون فراحزبی در پارلمان فدرال کانادا است که با هدف تقویت دیپلماسی پارلمانی و توسعه روابط نزدیک‌تر با ملت کورد در سراسر جهان، به‌ویژه دولت اقلیم کوردستان، فعالیت می‌کند. این فراکسیون که نخستین بار در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد، در اواخر سال ۲۰۲۵ به طور رسمی و تحت ریاست "تام کمیچ"، نماینده حزب محافظه‌کار، مجدداً فعال گردید.

این گروه تاکنون نقشی کلیدی در ترغیب کانادا به مشارکت فعال در اقلیم کوردستان ایفا کرده است. اعضای این فراکسیون در سال ۲۰۲۳ نیز طی سفری به اربیل با مقامات ارشد اقلیم، از جمله مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، دیدار و بر همکاری‌های امنیتی و ثبات منطقه تمرکز کردند.

بومی‌سازی روابط دیپلماتیک، تلاش برای ارتقای سطح دفتر نمایندگی کانادا در اربیل به "کنسولگری" و بازخوانی مداوم فداکاری‌های ملت کورد و نیروهای پیشمرگه در جریان مبارزه با داعش، از دیگر محورهای اصلی فعالیت این فراکسیون پارلمانی بوده است.