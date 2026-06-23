وزیر بهداشت: بازار دارو کاملاً تحت کنترل است

2 ساعت پیش

با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۲ میلیون دلار، سنگ‌بنای کارخانه‌ی راهبردی "داسن" در منطقه‌ی زاخو بر زمین زده شد تا گامی بلند در راستای تأمین امنیت دارویی و حمایت از تولید داخلی در اقلیم کوردستان برداشته شود.

روز سه‌شنبه، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲ تیر ۱۴۰۵)، طی مراسمی رسمی با حضور مقامات دولتی اقلیم کوردستان، سنگ‌بنای پروژه‌ی احداث کارخانه‌ی "داسن" جهت تولید محلول‌های تزریقی (سرم) و ملزومات پزشکی در محدوده‌ی اداره‌ی مستقل زاخو گذاشته شد. سامان برزنجی، وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان، در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از آغاز این پروژه‌ی راهبردی، به تشریح گام‌های اصلاحی در بخش دارو پرداخت.

سامان برزنجی در سخنان خود تأکید کرد که این پروژه یکی از طرح‌های کلیدی در چارچوب برنامه‌های کابینه‌ی نهم برای تشویق بخش خصوصی و توسعه‌ی محصولات بومی است. وی تصریح کرد: "احداث این کارخانه گامی اساسی برای کاهش وابستگی اقلیم کوردستان به واردات ملزومات پزشکی و تقویت امنیت دارویی در داخل محسوب می‌شود."

وزیر بهداشت همچنین به روند اصلاحات بنیادین در بازار دارو اشاره کرد و افزود: "کابینه‌ی نهم به سرپرستی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، اصلاحات ریشه‌ای در بخشی انجام داده است که پیش‌تر به‌صورت غیرمنظم و بدون زیرساخت‌های اصولی اداره می‌شد."

سامان برزنجی با اعلام موفقیت در کنترل کامل مرزها و مبادی ورودی دارو، گفت: "در گذشته داروی قاچاق و تقلبی بدون منابع معتبر وارد اقلیم کوردستان می‌شد، اما اکنون با تدوین ۱۲ دستورالعمل جدید، تمامی کارخانه‌های دارو، شرکت‌های واردکننده، انبارها و داروخانه‌ها ساماندهی شده‌اند."

وی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای مالی این اصلاحات برای شهروندان اشاره کرد و گفت: "با اجرای سیستم جدید قیمت‌گذاری، قیمت بیش از ۸ هزار قلم دارو در بازار کاهش یافته است. این اقدام تنها در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی، از خروج حدود ۲۹۵ میلیارد دینار از جیب شهروندان جلوگیری کرده است." وی همچنین اطمینان داد که با استقرار سیستم الکترونیکی، هیچ شرکت یا داروخانه‌ای قادر به فروش دارو با قیمت‌های سلیقه‌ای و گران نخواهد بود.

پروژه‌ی کارخانه‌ی داسن در زمینی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع در بخش "باتیل" از توابع زاخو با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار توسط شرکت "شمالک میدیکال" (به مالکیت علی غازی عبدالله) اجرا می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌ها، این پروژه ظرف مدت ۳۶ ماه تکمیل شده و برای بیش از ۲۰۰ نفر از ساکنان منطقه اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد خواهد کرد.

ظرفیت تولید سالانه‌ی این واحد صنعتی به شرح زیر اعلام شده است:

- ۱۲ میلیون بطری انواع سرم (محلول‌های تزریقی)

- ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد قرص

- ۲ میلیون عدد قطره‌های چشمی و دارویی

- ۱ میلیون عدد سرنگ و نیدل

این کارخانه مطابق با استانداردهای نوین جهانی احداث می‌شود و شامل آزمایشگاه‌های پیشرفته‌ی کنترل کیفیت، انبارهای مجزا برای مواد اولیه و محصولات نهایی، و تالارهای تخصصی تولید خواهد بود.