طنین صدای تاریخ در حلبچه؛ کنسرت "مم و زین" با رویکردی نو برگزار میشود
برگزاری کنسرت "مم و زین" در تالار "روانگه تدارک دیده شده است
مدیریت کل فرهنگ و هنر حلبچه با همکاری سازمان توسعهی مدنیت (CDO)، اجرای کنسرت بزرگ "مم و زین" را بهعنوان بازخوانی هنری و فکری یکی از شاهکارهای ادبیات کوردی در تالار "روانگه" تدارک دیده است.
دانا محیالدین، نوازنده و آهنگساز کورد، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد که این کنسرت تلاشی برای بازخوانی مدرن شاهکار احمد خانی است که در آن متنهای کلاسیک از حصار کتاب خارج شده و در قالب صوت، ریتم و احساس به مخاطب عرضه میشوند. این رویداد هنری قرار است روز شنبه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵) در شهر حلبچه برگزار شود.
دانا محیالدین دربارهی ساختار موسیقایی این اثر گفت: "در این پروژه، اشعار مم و زین را مبنای ملودیها قرار دادهام و تلاش کردهام با بهرهگیری از موسیقی و ریتمهای هر چهار بخش کوردستان، فرم صوتی جدیدی خلق کنم. در این اجرا، نغمههای شمال، آوازهای جنوب، احساسات موسیقایی شرق و صدای غرب کوردستان در یک نقطه تلاقی میکنند."
وی تأکید کرد که این تلفیق تنها یک تکنیک موسیقایی نیست، بلکه تلاشی برای تجسم بخشیدن به این ایده است که فرهنگ کوردی با وجود تنوع، توانایی ایجاد یک زبان مشترک را دارد.
این هنرمند با اشاره به جایگاه ویژهی اثر "مم و زین" که در سال ۱۶۹۲ میلادی توسط احمد خانی نگاشته شده، اظهار داشت: "این اثر فراتر از یک داستان عاشقانهی صرف، روایتگر جستوجوی آزادی، دستیابی به هویت و درک معنای همبستگی است. خانی زبان کوردی را نه فقط ابزاری برای روایت، بلکه محوری برای بقا و شناسایی موجودیت کورد میدانست."
وی افزود که پس از گذشت نزدیک به سه قرن و نیم، این متن با رویکردی نو بازمیگردد تا پرسشهای بزرگ دربارهی اتحاد و پیوند میان فرد و جامعه را در ذهن مخاطب امروز زنده کند.
انتخاب شهر حلبچه برای میزبانی از این کنسرت، حامل پیامهای نمادین است. دانا محیالدین در این باره تصریح کرد: "حلبچه شهری است که حافظه و زندگی را در هم آمیخته است. برگزاری این رویداد در چنین مکانی، دعوتی است برای بازگشت به حافظهی جمعی؛ از صدای روستاها و جشنها تا شیوههای سنتی روایتگری که ریشه در زیست کوردی دارند."
این کنسرت بزرگ با حمایت مدیریت کل فرهنگ و هنر حلبچه، گامی در راستای احیای میراث ادبی و پیوند آن با هنر مدرن موسیقایی محسوب میشود.