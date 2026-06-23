هشدار مقام ارشد حزبالله دربارهی طرحهای توسعهطلبانهی اسرائیل در منطقه
عضو شورای رهبری حزبالله: آمریکا به اسرائیل این حق را داده بود که هرگاه احساس خطر کرد، حمله کند
غالب ابو زینب، عضو شورای رهبری حزبالله لبنان، در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ از طرحهای نظامی اسرائیل برای حمله به سه کشور دیگر و جزئیات توافقات راهبردی میان تهران و واشینگتن پرده برداشت.
غالب ابو زینب، از اعضای ارشد رهبری حزبالله لبنان، در مصاحبهای با وبسایت کوردستان۲۴ به تشریح آخرین تحولات سیاسی و نظامی در لبنان و خاورمیانه پرداخت. وی در این گفتگو به بررسی علل توقف آتشبس، محتوای مذاکرات غیرمستقیم، شروط ایالات متحده و بحرانهای داخلی لبنان اشاره کرد.
پروژهی "اسرائیل بزرگ" و نقض توافقات
ابو زینب علت اصلی اجرایی نشدن توافقات آتشبس را تمایل اسرائیل برای تثبیت پروژهی "اسرائیل بزرگ" دانست. وی تصریح کرد: "از سال ۲۰۲۴ که تصمیم بر توقف درگیریها گرفته شد، حزبالله ۱۵ ماه به توافق پایبند بود، اما اسرائیل به بهانهی آزادی عمل، به حملات خود ادامه داد. آمریکا نیز به اسرائیل این حق را داده بود که هرگاه احساس خطر کرد، حمله کند". به گفتهی این مقام لبنانی، ارتش اسرائیل در این مدت ۵۰۰ شهروند و عضو حزبالله را کشته و صدها ساختمان را به بهانهی وجود سلاح تخریب کرده است.
مذاکرات سوئیس و توافق ۶۰ روزه با ایران
عضو رهبری حزبالله با نگاهی مثبت به گفتوگوهای میان جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا در سوئیس، اظهار داشت که واشینگتن پس از ناکامی در تغییر ساختار قدرت در تهران از طریق فشار نظامی و ترور، به دیپلماسی بازگشته است. وی مدعی شد که آمریکا ناچار به امضای یک توافق ۶۰ روزه با تهران شده است. ابو زینب تأکید کرد که توان نظامی آمریکا محدود است و پس از آنکه ایران قدرت خود را در بستن تنگهی هرمز و هدف قرار دادن پایگاههای منطقهای نشان داد، آمریکاییها دریافتند که گزینهی نظامی دیگر کارساز نیست.
انتقاد از عملکرد ریاستجمهوری لبنان
در بخش دیگری از این گفتگو، غالب ابو زینب از عملکرد مقامات سیاسی لبنان در مذاکرات واشینگتن به شدت انتقاد کرد. وی گفت: "حزبالله مذاکرهی مستقیم را رد میکند تا به اسرائیل مشروعیت ندهد؛ لذا نبی بری، رئیس پارلمان، نمایندگی جنبش امل و حزبالله را بر عهده دارد". وی شروط جدید مطرح شده از سوی مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی آمریکا، مبنی بر آزادی عمل ارتش اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی کامل حزبالله به شمال رودخانهی لیتانی را به معنای تسلیم کامل کشور دانست.
بحران اقتصادی و کنترل فرودگاه بیروت
این مقام ارشد حزبالله، بحران اقتصادی لبنان را یک "محاصرهی برنامهریزیشده" از سوی آمریکا و اروپا برای تحت فشار قرار دادن پایگاه اجتماعی مقاومت توصیف کرد. وی همچنین مدعی شد که پس از جنگ ۲۰۲۴، دولت آمریکا کنترل امنیتی فرودگاه بیروت را در دست گرفته و از طریق نفوذ در دستگاههای امنیتی، برای پروازهای دیپلماتیک ایران کارشکنی میکند. ابو زینب در پایان نسبت به تهدیدات اسرائیل علیه مصر، سوریه، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هشدار داد و خواستار تشکیل یک جبههی متحد منطقهای برای مقابله با توسعهطلبیهای تلآویو شد.