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مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عراق، امروز سه‌شنبه از هیئتی از گروه دوستی پارلمانی کانادا و کوردستان در پارلمان کانادا استقبال کرد. این هیئت شامل "زیاد ابولطیف" نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان کانادا و "احمد حسین" نماینده حزب لیبرال و وزیر پیشین وزارتخانه‌های توسعه بین‌المللی و مهاجرت و پناهندگی این کشور بود.

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی دولت اقلیم کوردستان: در این دیدار، هیئت میهمان خلاصه ویژه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات گروه دوستی در پارلمان کانادا و همچنین اهداف سفر خود را ارائه دادند؛ سفری که با هدف توسعه و گسترش بیش از پیش روابط میان اقلیم کوردستان و دولت کانادا انجام شده است. این هیئت همچنین آمادگی کشور خود را برای تقویت هرچه بیشتر مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مختلف اعلام کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، از حمایت‌ها و همکاری‌های کانادا قدردانی کرد. وی، در پایان بر خواست و تمایل اقلیم کوردستان جهت توسعه و ارتقای سطح روابط دوجانبه میان اقلیم کوردستان و کانادا تأکید نمود.