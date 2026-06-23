3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- استان دهوک در شش ماه نخست سال میلادی جاری بیش از ۶۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف جذب کرده است؛ روندی که در چارچوب سیاست‌های دولت اقلیم کوردستان برای توسعه سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، شتاب بیشتری گرفته و بر بخش‌های تولیدی، تجاری و گردشگری متمرکز شده است.

رونق سرمایه‌گذاری در دهوک در اجرای پروژه‌های جدید نیز بازتاب یافته است. از جمله این طرح‌ها، احداث یک مجتمع تجاری شش‌طبقه شامل ۶۴ غرفه و واحد مختلف است که هم‌اکنون در دست ساخت قرار دارد.

زیاد تمر، سرمایه‌گذار این پروژه، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت: «برقراری امنیت و آرامش در استان دهوک، همچنین تسهیلاتی که دولت اقلیم کوردستان برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است مشوق‌های مؤثری برای ما سرمایه‌گذاران هستند.»

بر اساس آمارهای منتشرشده، بخش سرمایه‌گذاری در دهوک روندی رو به رشد را تجربه می‌کند. اگرچه سال ۲۰۲۵ با ثبت ۴۵ پروژه به عنوان «سال طلایی» سرمایه‌گذاری شناخته شد، اما داده‌های سال جاری نیز از تداوم این روند حکایت دارد. طبق این آمار، تنها در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۶۲ میلیون دلار سرمایه در بخش‌های مختلف این استان جذب شده است.

هَوال صدیق، مدیرکل سرمایه‌گذاری استان دهوک، با تأیید این رقم گفت: «ما در نظر داریم اهمیت بیشتری به بخش تولید بدهیم تا اقتصاد منطقه بیشتر تقویت شود.»

آمار اداره‌کل سرمایه‌گذاری دهوک نشان می‌دهد از زمان اجرای قانون سرمایه‌گذاری تاکنون ۳۶۳ پروژه در این استان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آنها به بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

در کنار بخش‌های تجاری و تولیدی، گردشگری نیز یکی از محورهای اصلی جذب سرمایه در دهوک به شمار می‌رود. این استان که به «دهوک رنگین» شهرت دارد و سالانه میزبان بیش از دو میلیون گردشگر است، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری برخوردار است.

در همین راستا، دولت اقلیم کوردستان سه فرصت طلایی سرمایه‌گذاری را در بخش‌های راهبردی این استان معرفی کرده است. وجود جاذبه‌هایی همچون شهر تاریخی آمیدی، شهر آکری، گردشگاه‌های سولاو و سَرسنگ، غار اینیشکی و دره شیرانه، دهوک را به یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری گردشگری در اقلیم کوردستان تبدیل کرده است.

ب.ن