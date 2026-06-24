3 ساعت پیش

آکام هاشم، مدافع کورد تیم ملی فوتبال عراق در جام جهانی، زیر ذره‌بین چندین باشگاه عربی و اروپایی قرار گرفته است. باشگاه پورتوی پرتغال نماینده‌ای را برای تماشای بازی عراق و فرانسه اعزام کرده بود تا عملکرد این مدافع را از نزدیک ارزیابی کند.

آکام هاشم، صخره خط دفاعی عراق، در دیدار مقابل فرانسه ۸۶ بار لمس توپ داشت و آمار خیره‌کننده ۹۶٪ پاس صحیح را ثبت کرد. در این مسابقه، به جز کیلیان امباپه، هیچ بازیکن دیگری موفق به عبور از این ستاره کورد نشد؛ هرچند عراق این بازی را با ۳ گل واگذار کرد، اما "آکام هاشم" روی هیچ‌کدام از گل‌های دریافتی مقصر نبود. روزنامه پرتغالی "لا پورتو" نیز تایید کرده است که باشگاه پورتو به شدت بازی او را زیر نظر دارد و این مدافع یکی از اهداف اصلی آن‌ها در نقل‌وانتقالات تابستانی است.

بر اساس اطلاعات اختصاصی "کوردستان۲۴"، پس از بازی عراق و اسپانیا، تقاضا برای جذب این ستاره باشگاه الزوراء به اوج خود رسیده و چندین باشگاه بزرگ اروپایی و حوزه خلیج برای به خدمت گرفتن او دست به کار شده‌اند. مدیریت برنامه‌های آکام هاشم بر عهده شرکت کارگزاری "CHARAX" است که هدایت امور برخی از سرشناس‌ترین بازیکنان عراق را بر عهده دارد.

طبق گزارش‌ها، این شرکت پیشنهادهای متعددی دریافت کرده که جدی‌ترین آن‌ها پیشنهادهای رسمی باشگاه پورتوی پرتغال و الوصل امارات است. با این حال، مدافع کورد الزوراء اعلام کرده که تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ به هیچ پیشنهادی پاسخ نخواهد داد.

آکام هاشم ۲۷ ساله، فوتبال خود را از لیگ برتر کوردستان و باشگاه پیشمرگه اربیل آغاز کرد، سپس با درخشش در تیم اربیل به اوج رسید و به تیم ملی عراق دعوت شد. او تابستان گذشته از باشگاه الشرطه به الزوراء پیوست و قراردادش با عقاب‌های بغداد تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد. ارزش این بازیکن در حال حاضر در بازار نقل‌وانتقالات به ۷۰۰ هزار یورو رسیده است.