چراغ سبز فدراسیون خلیج به میزبانی دهوک از سوپرجام

1 ساعت پیش

هیئتی از فدراسیون فوتبال جام خلیج به منظور بررسی آمادگی ورزشگاه و شهر دهوک برای میزبانی از مسابقه سوپرجام خلیج در ماه آینده، از ورزشگاه باشگاه ورزشی دهوک بازدید کرد.

این هیئت به ریاست جاسم الرمیحی، دبیرکل فدراسیون، مورد استقبال رئیس و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه دهوک قرار گرفت و از بخش‌های مختلف ورزشگاه و امکانات آن بازدید به عمل آورد تا تجهیزات و زیرساخت‌ها را از نزدیک ارزیابی کند.

قرار است دیدار سوپرجام در تاریخ ۱۳ اوت (۲۳ مرداد) میان دو تیم دهوک و الريان قطر برگزار شود.

جاسم الرمیحی، با ابراز رضایت هیئت بازدیدکننده از کیفیت چمن ورزشگاه دهوک و آمادگی این شهر، از اهتمام و حمایت‌های مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از ورزش و میزبانی این تورنمنت قدردانی کرد.

الرمیحی، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: از مدیریت باشگاه دهوک بابت استقبال گرمشان و همچنین از فدراسیون فوتبال عراق برای موافقت و همکاری در برگزاری سوپرجام قدردانی می‌کنیم. طرح برگزاری این دیدار از مدتی قبل در فدراسیون مطرح بود و دکتر عبدالله نیز به دلیل قهرمانی دهوک در لیگ قهرمانان خلیج در دو فصل پیش، بر برگزاری این مسابقه تاکید داشت.

وی افزود: امیدواریم این دیدار سطحی شایسته نام و اعتبار هر دو باشگاه ارائه دهد؛ چراکه الريان از باشگاه‌های ریشه‌دار قطر و دهوک نیز قهرمان خلیج است.

دبیرکل فدراسیون با اشاره به اینکه این بازدید در راستای اقدامات اجرایی و روال معمول سازماندهی مسابقات انجام شده است، اظهار امیدواری کرد که با حضور پرشور تماشاگران، این مسابقه به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی، در پایان با تجدید تشکر از نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بابت پشتیبانی از میزبانی این مسابقه، تاکید کرد که برگزاری این رویداد گامی مثبت برای باشگاه دهوک و این شهر به شمار می‌رود.