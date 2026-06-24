2 ساعت پیش

شش مجله علمی دانشگاه‌های اقلیم کوردستان در نمایه‌های معتبر بین‌المللی به ثبت رسیدند. هم‌زمان، ۴۶ نشریه دانشگاهی دیگر در کوردستان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۲۳ مجله در حوزه علوم پایه و تخصصی و ۲۳ مجله در حوزه علوم انسانی فعالیت می‌کنند.

مراسم ارزیابی و توسعه نشریات علمی دانشگاه‌های اقلیم کوردستان با نظارت و حضور "آرام محمد"، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی و همچنین رؤسای دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در شهر اربیل برگزار شد.

وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی در این مراسم، ضمن تقدیر و تمجید از تلاش‌های دست‌اندرکاران نشریات علمی، تمامی دانشگاه‌ها را به تلاش بیشتر برای کسب اعتبار بین‌المللی، تعامل با جهان پیشرفته و تمرکز بر حل چالش‌ها و مشکلات جامعه فراخواند و تاکید کرد که این وزارتخانه حمایت کامل خود را از آن‌ها دریغ نخواهد کرد.

وی در ادامه افزود: مجله علمی «آرو» (دانشگاه کویه)، مجله علمی «دانشگاه صلاح‌الدین - اربیل»، مجله علمی «پاسار» (دانشگاه گرمیان)، مجله علمی «دانشگاه پلی‌تکنیک سلیمانیه»، مجله علمی «دانشگاه پلی‌تکنیک اربیل» و مجله علمی «دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اربیل» موفق به ثبت در پایگاه‌های جهانی شده‌اند که این دستاورد مایه افتخار مردم و اقلیم کوردستان است.

در همین راستا، "ژاله سعید خطاط"، مدیرکل اداره تحقیق و توسعه نیز با اشاره به وضعیت نشریات علمی دانشگاه‌ها تصریح کرد: تا کنون ۴۶ مجله در دانشگاه‌های کوردستان مورد ارزیابی‌های لازم قرار گرفته‌اند که سهم مجلات علمی تخصصی و مجلات علوم انسانی، هر کدام ۲۳ نشریه بوده است.