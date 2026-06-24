تلاش برای ثبت لباس اصیل کوردی در کتاب گینس
فستیوال بزرگ لباس سنتی و فرهنگی کوردی به همت سازمان "کوردستان فاوندیشن" در شهر اربیل آغاز به کار کرد. این رویداد با گردهمایی بیش از پنج هزار تن از شهروندان با پوشش اصیل کوردی، تلاشی رسمی و تاریخی را برای ثبت نام کوردستان در کتاب رکوردهای جهانی گینس رقم میزند.
شهر اربیل، امروز چهارشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، میزبان رویدادی تاریخی و ملی است. سازمان "کوردستان فاوندیشن" با برگزاری فستیوال پوشش فرهنگی کوردی، در تلاش است تا بزرگترین تجمع انسانی با لباسهای اصیل کوردی را سازماندهی کرده و این دستاورد را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند.
برنامههای این فستیوال از ساعت ۵:۰۰ عصر امروز در محوطه بیرونی مرکز جوانان اربیل آغاز شده است. پیشبینی میشود بیش از پنج هزار نفر با پوششهای اصیل و متنوع مناطق مختلف کوردستان در این رویداد شرکت کنند تا تنوع و غنای میراث فرهنگی کورد را به جهانیان معرفی نمایند.
بر اساس جدول برنامههای این فستیوال، فرآیند ثبتنام شرکتکنندگان و برپایی نمایشگاه لباسهای اصیل تا ساعت ۷:۰۰ عصر ادامه خواهد داشت. لحظه سرنوشتساز این رویداد ساعت ۸:۰۰ شب خواهد بود؛ زمانی که برنامههای اصلی روی استیج آغاز شده و تلاش رسمی برای شکستن رکورد گینس کلید میخورد. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نتیجه نهایی این رکوردشکنی ساعت ۸:۳۰ شب اعلام خواهد شد.
سازمان "کوردستان فاوندیشن" خاطرنشان کرده است که هدف از این اقدام، صرفاً جابهجا کردن یک رکورد نیست؛ بلکه حفظ میراث ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و الهامبخشی به نسل جدید برای افتخار به هویت و فرهنگ اصیل خود، از دیگر اهداف والای این رویداد است.
این فستیوال، فرصتی طلایی به شمار میرود تا هویت کوردی از طریق یک تلاش بینالمللی در کتاب گینس طنینانداز شود و توجه جهانیان را به زیبایی و اصالت لباس کوردی جلب کند.