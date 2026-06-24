تصویب حداقل دستمزد بازنشستگی کارگران بخش خصوصی

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هیئت وزیران پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر تعیین حداقل حقوق ماهیانه بازنشستگی کارگران بخش خصوصی به مبلغ ۵۰۰ هزار دینار را تصویب کرد.

امروز چهارشنبه، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، نشست هیئت وزیران اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر و با حضور قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر برگزار شد.

در بخش اول این نشست، خلاصه صورت‌جلسه مشترک میان گمرک فدرال و گمرک اقلیم کوردستان در خصوص اجرای سیستم الکترونیکی "آسیکودا" که در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ در بغداد به امضا رسیده بود، ارائه گردید.

در این رابطه، کمیته فنی دولت اقلیم کوردستان جزئیات صورت‌جلسه نشست مشترک و تفاهم اولیه میان دولت فدرال و اقلیم را به اطلاع هیئت وزیران رساند.

هیئت وزیران با اهمیت فراوان به این تفاهم مشترک میان هر دو طرف می‌نگرد؛ تفاهمی که هدف از آن یکپارچه‌سازی فرآیندهای گمرکی در سراسر عراق، الکترونیکی کردن اقدامات گمرکی و ارتقای شفافیت در درآمدهای مرزی است که در نهایت منجر به افزایش درآمدهای عمومی، کاهش بوروکراسی و رونق مبادلات تجاری در گذرگاه‌های مرزی خواهد شد. از این رو، دولت اقلیم کوردستان همواره از این گام‌ها حمایت کرده و در جهت توسعه آن کوشیده است.

هیئت وزیران ضمن اعلام حمایت از صورت‌جلسه نشست مشترک هر دو نهاد گمرک فدرال و اقلیم، وزارتخانه‌های (دارایی و اقتصاد، بازرگانی و صنعت، کشور، برنامه‌ریزی، کشاورزی و منابع آب، بهداشت) و نیز سازمان سرمایه‌گذاری و اداره فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا با همتایان خود در دولت فدرال جهت آماده‌سازی برای تصویب نهایی در نشست شورای وزرای اقتصاد هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند. مقرر شده است که یک هیئت بلندپایه از اقلیم کوردستان هفته آینده به همین منظور به بغداد سفر کند.

در همین راستا، هیئت وزیران از دولت فدرال خواست تا در نزدیک‌ترین زمان ممکن، نشست شورای وزرای اقتصاد را با هدف تصویب نهایی و اجرای توافق‌نامه‌ها برگزار کند؛ توافقاتی که نقش بسزایی در افزایش درآمدهای عمومی و بازتوزیع آن در جهت خدمت به عموم شهروندان و همچنین ساماندهی روابط قانون اساسی و حقوقی میان نهادهای فدرال و اقلیم در چارچوب قانون اساسی خواهد داشت.

بازنشستگی و تامین اجتماعی کارگران

در بخش دوم نشست، هیئت وزیران به بحث و بررسی پیرامون موضوع بازنشستگی و تامین اجتماعی کارگران پرداخت. در ابتدا، وزیر کار و امور اجتماعی گزارش فشرده‌ای درباره اصلاحات صورت‌گرفته در حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی کارگران ارائه کرد. این گزارش به‌ویژه به دیجیتالی کردن فرآیندها در ادارات تامین اجتماعی، فعال‌سازی صندوق تامین اجتماعی، کسر حق بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی کارگران، مشارکت مالی کارفرمایان در این صندوق، و فعال‌سازی دفاتر اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان در کنار برگزاری دوره‌های کارآموزی و فنی‌وحرفه‌ای اشاره داشت.

این اقدامات موجب شده است که تعداد پروژه‌های تحت پوشش بیمه به حدود ۶۴ هزار پروژه برسد و آمار کارگران بیمه‌شده نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته و اکنون به حدود ۳۲۰ هزار کارگر بالغ شود. این سازوکارها انگیزه‌ای برای جوانان ایجاد کرده تا فرصت‌های شغلی بخش خصوصی را پذیرا شوند و پس از رسیدن به سن بازنشستگی طبق قوانین جاری، از حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت بهره‌مند گردند. وزیر کار و امور اجتماعی در بخش پایانی گزارش خود، پیشنهاد تعیین حداقل حقوق ماهیانه بازنشستگی کارگران بخش خصوصی به مبلغ ۵۰۰ هزار دینار را مطرح کرد.

در ادامه، نخست‌وزیر و معاون وی به نمایندگی از هیئت وزیران، از تلاش‌های وزیر کار و امور اجتماعی قدردانی کردند؛ چرا که در چند سال گذشته، وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب برنامه کاری دولت و با همکاری دفاتر نخست‌وزیر و معاون وی، پروژه‌ها و فعالیت‌های مهمی را در این زمینه به ثمر رسانده است.

هیئت وزیران با اهمیت بالایی به ارزیابی گام‌ها و اقداماتی پرداخت که منجر به رونق اشتغال‌زایی در بخش خصوصی، تلاش برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگی و تامین اجتماعی در هر دو بخش خصوصی و دولتی، صیانت از حقوق کارگران و فعال‌سازی صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی شده است.

پس از بحث و تبادل نظر، هیئت وزیران به اتفاق آرا، پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر تعیین حداقل حقوق ماهیانه بازنشستگی کارگران بخش خصوصی به مبلغ ۵۰۰ هزار دینار را به تصویب رساند.