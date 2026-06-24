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دولت دونالد ترامپ در چارچوب یک بودجه تکمیلی ۸۰ میلیارد دلار، خواستار تخصیص ۶۷۲ میلیون دلار برای پاک‌سازی مواد هسته‌ای ایران، انجام بازرسی‌های دقیق و پایبندی به این اصل شده است که تهران هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.

به گزارش شبکه خبری "فاکس نیوز" در روز چهارشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، این بودجه ویژه در اختیار وزارت انرژی آمریکا قرار خواهد گرفت تا از عملیات پاک‌سازی، نابودی اورانیوم غنی‌شده و سوخت راکتورهای تحقیقاتی در داخل ایران پشتیبانی کند. بخشی از این اعتبار نیز صرف تقویت تیم‌های بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گسترش عملیات تیم امداد هسته‌ای آمریکا در خاورمیانه خواهد شد.

این درخواست مالی در حالی مطرح می‌شود که مذاکره‌کنندگان ارشد آمریکا و ایران در سوئیس، به سرپرستی "جی. دی. ونس"، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در حال تبدیل یادداشت تفاهم ۱۷ ژوئن به یک توافق نهایی هستند. یکی از محورهای اصلی این گفتگوها، کاهش غنای ذخایر اورانیوم ایران به سطحی است که دیگر قابل استفاده در مصارف نظامی نباشد.

از سوی دیگر، "پیت هگست"، وزیر دفاع آمریکا، اعضای کنگره را در جریان این بودجه ۸۰ میلیارد دلاری قرار داده و اعلام کرده است که این اعتبار علاوه بر پرونده هسته‌ای، هزینه‌های عملیات نظامی علیه ایران و بازسازی و پر کردن انبار‌های مهمات ایالات متحده را نیز پوشش می‌دهد.

هم‌زمان، دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "تروث سوشیال" اعلام کرد که ایران به طور کامل با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت نامحدود موافقت کرده است. وی نوشت: اگر آن‌ها با این موضوع موافقت نمی‌کردند، مذاکرات خیلی زودتر به پایان می‌رسید.

کارشناسان معتقدند فرآیند انتقال یا نابودی مواد هسته‌ای ایران، یک مأموریت فنی و امنیتی بسیار پیچیده است که می‌تواند یادآور عملیات "سافایر" در سال ۱۹۹۴ باشد؛ عملیاتی که طی آن آمریکا مواد هسته‌ای را از قزاقستان خارج کرد. اکنون پرسش کلیدی کارشناسان این است که آیا این مواد در داخل ایران باقی خواهند ماند یا به یک کشور ثالث منتقل می‌شوند.