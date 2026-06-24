3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با آغاز فصل برداشت سیب‌زمینی در دشت ناوکور واقع در شهرستان برده‌رش استان دهوک، ۱۷۰ کارگر در مزارع این منطقه مشغول فعالیت هستند. کشاورزان از کیفیت بالای محصول امسال به دلیل بارندگی مناسب خبر می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود تولید سیب‌زمینی در این دشت از ۲۰۰ هزار تن فراتر رود.

برداشت سیب‌زمینی در دشت ناوکور از توابع شهرستان برده‌رش در استان دهوک آغاز شده است. به گفته کشاورزان، شرایط مناسب آب‌وهوایی و میزان مطلوب بارندگی در سال جاری موجب افزایش کیفیت محصول شده است.

فرهاد خلیل، یکی از کشاورزان منطقه، در گفت‌وگو با گزارشگر کوردستان۲۴ اظهار داشت: «میزان بارندگی امسال خوب بود و در نتیجه محصول سیب‌زمینی از کیفیت بالایی برخوردار است. بخشی از آن را بازرگانان مرکز و جنوب عراق خریداری می‌کنند، بخشی دیگر در اقلیم کوردستان به مصرف داخلی می‌رسد و بخشی هم در سردخانه‌ها انبار می‌شود.»

در استان دهوک برای نگهداری سیب‌زمینی و سایر محصولات کشاورزی، ۱۲۶ سردخانه احداث شده است که نقش مهمی در ذخیره‌سازی و مدیریت عرضه محصولات ایفا می‌کنند.

بازرگانان استان‌های مرکزی و جنوبی عراق همچنان از مهم‌ترین خریداران سیب‌زمینی تولیدشده در دهوک به شمار می‌روند. محمود محمد، یکی از بازرگانان عرب که برای خرید محصول به دشت ناوکور سفر کرده است، به کوردستان۲۴ گفت: «ما هر سال در این فصل برای خرید سیب‌زمینی به اقلیم کوردستان می‌آییم، محصول سیب‌زمینی کوردستان با کیفیت است و قیمت آن هم برای ما و هم برای مصرف‌کننده مناسب است.»

براساس آمارهای موجود، امسال حدود ۱۸ هزار دونم از اراضی دشت ناوکور به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول از ۲۰۰ هزار تن فراتر رود.

بخش کشاورزی در استان دهوک طی سال‌های گذشته و با حمایت دولت اقلیم کوردستان، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. دولت اقلیم در زمینه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی نیز از کشاورزان حمایت کرده است.

سیب‌زمینی دهوک به دلیل کیفیت بالا، به عنوان یکی از محصولات مرغوب کشاورزی شناخته می‌شود. تولید این محصول در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۰۰ هزار تن رسید.

افزایش تولید سیب‌زمینی در دهوک علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه صادرات آن به کشورهای منطقه را نیز فراهم کرده است. این محصول همچنین به عنوان یکی از محصولات باکیفیت کشاورزی در نمایشگاه‌های بین‌المللی عرضه شده است.

ب.ن