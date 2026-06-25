دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس: هرگونه تفاهم با ایران باید منافع کشورهای عضو شورای همکاری را تأمین کند
دبیرکل شورای همکاری کشورهای عربی حوزهی خلیج فارس تأکید کرد که در هرگونه توافق یا تفاهم آتی با تهران، باید مطالبات و ملاحظات امنیتی اعضای این شورا به طور کامل لحاظ شود.
جاسم بدیوی، دبیرکل شورای همکاری کشورهای عربی حوزهی خلیج فارس، اعلام کرد که در نشست وزرای امور خارجهی این شورا با ایالات متحدهی آمریکا، پروندههای متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. به گفتهی وی، در صدر این موضوعات، وضعیت امنیتی منطقه، راههای تقویت ثبات و تلاشهای میانجیگرانه برای کاهش تنشها قرار داشته است.
جاسم بدیوی، پنجشنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۴ تیر ۱۴۰۵)، در اظهاراتی رسمی بیان کرد: "در جریان این نشست تأکید شد که هرگونه تفاهم یا ترتیبات دیپلماتیک در آینده، باید پاسخگوی نیازهای کشورهای عضو شورای همکاری باشد، به گونهای که منافع این کشورها حفظ شده و امنیت و ثبات آنها را تضمین کند."
دبیرکل شورای همکاری تصریح کرد که این تفاهمها باید بر پایهی اصول حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت ملی دولتها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی استوار باشد تا بتواند نقشی سازنده در تثبیت امنیت پایدار منطقه ایفا کند. وی همچنین افزود که کشورهای عضو از تمامی تلاشهای دیپلماتیک که منجر به کاهش تنش، تقویت ثبات و تأمین امنیت آبراههای راهبردی از جمله تنگهی هرمز و آزادی دریانوردی شود، استقبال میکنند.
این اظهارات جاسم بدیوی همزمان با سفر رسمی مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی ایالات متحدهی آمریکا به خاورمیانه صورت گرفت. مارکو روبیو در این سفر با مقامات کشورهای کویت، بحرین و امارات متحدهی عربی دیدار کرده و مواضع واشینگتن و محتوای پیشنویس تفاهمنامهی میان آمریکا و ایران را برای کشورهای عربی تشریح نموده است.
وزیر امور خارجهی آمریکا همچنین در چارچوب این سفر، نشست گستردهای را با وزرای امور خارجهی شورای همکاری در بحرین برگزار کرد که طی آن آخرین تحولات امنیتی و تغییرات راهبردی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.