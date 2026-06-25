مدیر اوقاف اربیل از پایان موفقیت‌آمیز دوره‌ی یک‌ساله‌ی آموزش زبان انگلیسی برای ۴۳ دانش‌آموخته‌ی مدارس دینی خبر داد که با همکاری کنسولگری آمریکا برگزار شده است.

2 ساعت پیش

نبز اسماعیل، مدیر اوقاف اربیل، روز پنج‌شنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۴ تیر ۱۴۰۵) در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که برای نخستین بار در سطح اقلیم کوردستان، یک دوره‌ی تخصصی آموزش زبان انگلیسی برای دانش‌آموختگان علوم اسلامی به پایان رسید. در این دوره‌ی یک‌ساله، ۴۳ شرکت‌کننده موفق شدند با پشت سر گذاشتن مراحل آموزشی و تمرینات فشرده، گواهینامه‌ی پایان دوره را دریافت کرده و سطح مکالمه‌ی خود را در این زبان ارتقا دهند.

مدیر اوقاف اربیل تصریح کرد: "این دوره با حمایت و سازماندهی کنسولگری آمریکا در اربیل برای سطح مقدماتی برگزار شد. این برنامه دستاوردهای بسیاری برای شرکت‌کنندگان داشت و در حال حاضر تمامی این دانش‌آموختگان قادر به مکالمه به زبان انگلیسی هستند."

وی همچنین خاطرنشان کرد که این نخستین بار است چنین دوره‌ای برای دانش‌آموختگان علوم اسلامی برگزار می‌شود و تلاش‌ها برای توسعه‌ی این دست فعالیت‌های آموزشی ادامه خواهد داشت. در حال حاضر در اقلیم کوردستان، ۲۰ مدرسه‌ی دینی و ۲ پژوهشکده‌ی اسلامی فعالیت می‌کنند که تحت نظارت وزارت اوقاف و امور دینی قرار دارند.